19 Mayıs tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs resmi tatil ve toplu taşıma durumu

19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı tarih olarak kabul edilir. Bu nedenle Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, gençliğe armağan edilmiş en önemli milli bayramlardan biri olarak kutlanır. Türkiye genelinde düzenlenen törenler, etkinlikler ve spor organizasyonlarıyla bu anlamlı gün her yıl coşkuyla anılır.