19 Mayıs tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs resmi tatil ve toplu taşıma durumu

19 Mayıs tarihinin tatil olma durumu, Mayıs ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve çalışanın gündeminde ilk sıraya yerleşti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, özellikle "18 Mayıs tatil mi?" sorusu da ön plana çıktı. 2026 yılı takvimine göre bu önemli günün detayları netleşmiş durumda. 19 Mayıs ve 18 Mayıs 2026 tarihlerinin detaylarının netleşmesiyle birlikte tatil fırsatı, toplu taşıma ve okulların durumu gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 01.05.2026 15:42
19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı tarih olarak kabul edilir. Bu nedenle Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, gençliğe armağan edilmiş en önemli milli bayramlardan biri olarak kutlanır. Türkiye genelinde düzenlenen törenler, etkinlikler ve spor organizasyonlarıyla bu anlamlı gün her yıl coşkuyla anılır.

19 MAYIS TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi tatilleri arasında yer alır. 2026 yılında 19 Mayıs günü Salı gününe denk gelmektedir.

18 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

En çok sorulan "18 Mayıs yarım gün mü?" sorusuna net bir cevap vermek gerekirse; 18 Mayıs resmi bir tatil veya yarım gün değildir. Pazartesi günü tüm kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecektir.

OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 19 Mayıs günü ilk ve orta dereceli tüm okullarda ders işlenmeyecek. Üniversiteler de akademik takvimlerini bu resmi güne göre düzenleyerek eğitime ara verecekler. Öğrenciler için 19 Mayıs törenleri ve etkinlikleri ön planda olurken, 18 Mayıs tarihinde eğitim ve öğretim süreci kesintisiz devam edecek.

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs toplu taşıma durumu Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yanıt buldu. Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında, 19 Mayıs 2026'da toplu taşıma ücretsiz olacak.

HANGİ HATLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Karara göre belirli raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım imkanı sunulacak. Buna göre:

  • Marmaray,
  • Başkentray,
  • İZBAN,
  • Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,
  • Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.

Bu uygulama, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde geçerli olacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#19 MAYIS