19 MAYIS resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, kurumlar kapalı mı olacak? 18 MAYIS VE 19 MAYIS TATİL DURUMU

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gözler resmi takvime çevrildi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatilinin ardından 19 Mayıs ve 18 Mayıs tarihlerinin de tatil olma durumu vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Böylece Resmi Gazete'de yayımlanması ile kurumların çalışması, toplu taşıma ve okulların durumuna yönelik detaylar netleşti. Peki 18 Mayıs ve 19 Mayıs resmi tatil mi olacak, hangi güne denk gelecek? İşte soruların cevapları…

Giriş Tarihi: 11.05.2026 11:31
Gençliğe armağan edilmiş en önemli milli bayramlardan biri olarak her yıl kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, hem anlamı hem de sağlanan kolaylıklarla her yıl Türkiye genelinde coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiler doğrultusunda 18 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerindeki düzenlemeler netleşti. Böylece okulların, kamu kurumlarının, ulaşımın durumu gibi detaylar ön plana çıktı.

18 MAYIS TATİL Mİ OLACAK?

18 Mayıs resmi bir tatil veya yarım gün değildir. Pazartesi günü tüm kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecektir.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi tatilleri arasında yer alır. 2026 yılında 19 Mayıs günü Salı gününe denk gelmektedir.

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs toplu taşıma durumu Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yanıt buldu. Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında, 19 Mayıs 2026'da toplu taşıma ücretsiz olacak. Buna göre:

  • Marmaray,
  • Başkentray,
  • İZBAN,
  • Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,
  • Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.

Bu uygulama, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde geçerli olacak.

19 MAYIS KURUMLAR KAPALI MI OLACAK?

19 Mayıs resmi tatil kapsamında yer alıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereği, bu tarihte:

  • Kamu kurumları,
  • Okullar ve üniversiteler,
  • Bankalar tam gün kapalı olacak.

Özel sektörde ise çalışma düzeni, işverenin uygulamasına göre değişiklik gösterebiliyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör