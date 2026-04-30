19 MAYIS tatil mi, hangi gün olacak, kurumlar kapalı mı olacak, toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Resmi Tatil Müjdesi!

19 Mayıs 2026 için geri sayım hızlanırken, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında 19 Mayıs tatil mi, toplu taşıma ücretsiz mi gibi sorular geliyor. Resmi Gazete yayımlanması ile Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında hem tatil durumu hem de ulaşım tarifesi netlik kazandı. İşte 19 Mayıs gününde resmi tatil durumu, toplu taşıma ücretleri ve kapalı kurumlara dair detaylar…

Giriş Tarihi: 30.04.2026 17:05
19 Mayıs 2026, hem tatil hem de ücretsiz ulaşım avantajı ile dikkat çekiyor. Bu özel gün, hem anlamı hem de sağlanan kolaylıklarla Türkiye genelinde yoğun bir şekilde kutlanmaya hazırlanıyor. Öğrenciler için törenler ve etkinlikler ön planda olurken, çalışanlar için kısa bir dinlenme fırsatı ön plana çıkıyor.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi tatilleri arasında yer alır. 2026 yılında 19 Mayıs günü Salı gününe denk gelmektedir.

19 MAYIS KURUMLAR KAPALI MI OLACAK?

19 Mayıs resmi tatil kapsamında yer alıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereği, bu tarihte:

  • Kamu kurumları,
  • Okullar ve üniversiteler,
  • Bankalar tam gün kapalı olacak.

Özel sektörde ise çalışma düzeni, işverenin uygulamasına göre değişiklik gösterebiliyor.

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs toplu taşıma durumu Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yanıt buldu. Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında, 19 Mayıs 2026'da toplu taşıma ücretsiz olacak.

HANGİ HATLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Karara göre belirli raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım imkanı sunulacak. Buna göre:

  • Marmaray,
  • Başkentray,
  • İZBAN,
  • Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,
  • Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.

Bu uygulama, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde geçerli olacak.

OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 19 Mayıs günü ilk ve orta dereceli tüm okullarda ders işlenmeyecek. Üniversiteler de akademik takvimlerini bu resmi güne göre düzenleyerek eğitime ara verecekler.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
