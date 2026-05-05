Trend Galeri Trend Yaşam 18 MAYIS VE 19 MAYIS TATİL DURUMU II Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kurumlar kapalı mı, ulaşım ücretsiz mi olacak?

18 MAYIS VE 19 MAYIS TATİL DURUMU II Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kurumlar kapalı mı, ulaşım ücretsiz mi olacak?

2026 Mayıs ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve çalışan, "19 Mayıs 2026 ne zaman, tatil mi, hangi güne denk geliyor?" ve "18 Mayıs tatil mi?" sorularına yanıt arıyor. Resmi Gazete'de yayımlanması ile Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında hem tatil durumu hem de ulaşım tarifesi netlik kazandı. Böylece 1 Mayıs tatilinin ardından 19 Mayıs'ta neler olacağı ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 05.05.2026 17:27
18 MAYIS VE 19 MAYIS TATİL DURUMU II Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda kurumlar kapalı mı, ulaşım ücretsiz mi olacak?

Gençliğe armağan edilmiş en önemli milli bayramlardan biri olarak her yıl kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, milyonlarca öğrenci ve çalışan tatil planlarını netleştirmek istiyor. Bu özel gün, hem anlamı hem de sağlanan kolaylıklarla her yıl Türkiye genelinde coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Böylece 19 Mayıs 2026 tarihinde okulların, kamu kurumlarının, ulaşımın durumu ön plana çıktı.

18 MAYIS VE 19 MAYIS TATİL DURUMU II Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda kurumlar kapalı mı, ulaşım ücretsiz mi olacak?

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

18 Mayıs resmi bir tatil veya yarım gün değildir. Pazartesi günü tüm kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecektir.

18 MAYIS VE 19 MAYIS TATİL DURUMU II Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda kurumlar kapalı mı, ulaşım ücretsiz mi olacak?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi tatilleri arasında yer alır. 2026 yılında 19 Mayıs günü Salı gününe denk gelmektedir.

18 MAYIS VE 19 MAYIS TATİL DURUMU II Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda kurumlar kapalı mı, ulaşım ücretsiz mi olacak?

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs toplu taşıma durumu Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yanıt buldu. Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında, 19 Mayıs 2026'da toplu taşıma ücretsiz olacak.

18 MAYIS VE 19 MAYIS TATİL DURUMU II Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda kurumlar kapalı mı, ulaşım ücretsiz mi olacak?

HANGİ HATLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Karara göre belirli raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım imkanı sunulacak. Buna göre:

  • Marmaray,
  • Başkentray,
  • İZBAN,
  • Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,
  • Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.

Bu uygulama, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde geçerli olacak.

18 MAYIS VE 19 MAYIS TATİL DURUMU II Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda kurumlar kapalı mı, ulaşım ücretsiz mi olacak?

19 MAYIS KURUMLAR KAPALI MI OLACAK?

19 Mayıs resmi tatil kapsamında yer alıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereği, bu tarihte:

  • Kamu kurumları,
  • Okullar ve üniversiteler,
  • Bankalar tam gün kapalı olacak.
  • Özel sektörde ise çalışma düzeni, işverenin uygulamasına göre değişiklik gösterebiliyor.
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#19 MAYIS