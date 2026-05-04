Trend Galeri Trend Yaşam 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatil mi, hangi güne denk geliyor, tatili kaç gün olacak?

Mayıs ayına girilmesiyle birlikte 19 Mayıs tarihinin tatil olma durumu vatandaşların gündemine geldi. Resmi Gazete'de yayımlanması ile Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında hem tatil durumu hem de ulaşım tarifesi netlik kazandı. Böylece milyonlarca kişinin merakla araştırdığı 18 Mayıs tatil mi, 19 Mayıs tatil mi, toplu taşıma ücretsiz mi gibi sorular cevabını buldu.

Giriş Tarihi: 04.05.2026 10:49
Gençliğe armağan edilmiş en önemli milli bayramlardan biri olarak kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı tarih olarak kabul edilir. Bu özel gün, hem anlamı hem de sağlanan kolaylıklarla her yıl Türkiye genelinde coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi tatilleri arasında yer alır. 2026 yılında 19 Mayıs günü Salı gününe denk gelmektedir.

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs toplu taşıma durumu Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yanıt buldu. Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında, 19 Mayıs 2026'da toplu taşıma ücretsiz olacak.

HANGİ HATLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Karara göre belirli raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım imkanı sunulacak. Buna göre:

  • Marmaray,
  • Başkentray,
  • İZBAN,
  • Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,
  • Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.

Bu uygulama, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde geçerli olacak.

19 MAYIS KURUMLAR KAPALI MI OLACAK?

19 Mayıs resmi tatil kapsamında yer alıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereği, bu tarihte:

  • Kamu kurumları,
  • Okullar ve üniversiteler,
  • Bankalar tam gün kapalı olacak.
  • Özel sektörde ise çalışma düzeni, işverenin uygulamasına göre değişiklik gösterebiliyor.
OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 19 Mayıs günü ilk ve orta dereceli tüm okullarda ders işlenmeyecek. Üniversiteler de akademik takvimlerini bu resmi güne göre düzenleyerek eğitime ara verecekler.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
