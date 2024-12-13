1959'dan günümüze kadar Süper Lig'de sezonu namağlup bitirip 2. olan tek futbol takımı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 13 Aralık 2024 Cuma günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 1959'dan günümüze kadar Süper Lig'de sezonu namağlup bitirip 2. olan tek futbol takımı hangisidir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...1959'dan günümüze kadar Süper Lig'de sezonu namağlup bitirip 2. olan tek futbol takımı hangisidir?
Giriş Tarihi: 13.12.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 23:07