Trend Galeri Trend Yaşam

1959'dan günümüze kadar Süper Lig'de sezonu namağlup bitirip 2. olan tek futbol takımı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 13 Aralık 2024 Cuma günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 1959'dan günümüze kadar Süper Lig'de sezonu namağlup bitirip 2. olan tek futbol takımı hangisidir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...1959'dan günümüze kadar Süper Lig'de sezonu namağlup bitirip 2. olan tek futbol takımı hangisidir?

Giriş Tarihi: 13.12.2024 23:05 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 23:07
1959’dan günümüze kadar Süper Lig’de sezonu namağlup bitirip 2. olan tek futbol takımı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 1959'dan günümüze kadar Süper Lig'de sezonu namağlup bitirip 2. olan tek futbol takımı hangisidir? 100 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

1959’dan günümüze kadar Süper Lig’de sezonu namağlup bitirip 2. olan tek futbol takımı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

1959'dan günümüze kadar Süper Lig'de sezonu namağlup bitirip 2. olan tek futbol takımı hangisidir?

A: Fenerbahçe

B: Trabzonspor

C: Beşiktaş

D: Galatasaray

1959’dan günümüze kadar Süper Lig’de sezonu namağlup bitirip 2. olan tek futbol takımı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Cevap: D- Galatasaray

1959’dan günümüze kadar Süper Lig’de sezonu namağlup bitirip 2. olan tek futbol takımı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı
SON DAKİKA SON DAKİKA