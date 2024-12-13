1959’dan günümüze kadar Süper Lig’de sezonu namağlup bitirip 2. olan tek futbol takımı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 1959'dan günümüze kadar Süper Lig'de sezonu namağlup bitirip 2. olan tek futbol takımı hangisidir? 100 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…