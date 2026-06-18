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1964'ten beri kimse bu rekoru kıramıyordu! Henüz 5 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!

5 yaşındaki Bella J. Dark, yarım asırdır yanına bile yaklaşılamayan bir rekoru kırarak adını tarihe yazdı. Guinness yetkililerinden gelen o e-posta, sadece bir ailenin hayatını değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda dünya yayıncılık tarihinin en sıra dışı başarısını tescilledi.

Giriş Tarihi: 18.06.2026 11:14 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 11:21
1964’ten beri kimse bu rekoru kıramıyordu! Henüz 5 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!

Guinness Dünya Rekorları ekibinden gelen resmi onay, henüz 5 yaş ve 211 günlük olan küçük Bella'nın artık tescilli bir rekortmen olduğunu söylüyordu. Üstelik bu sıradan bir başarı değildi; Bella, 1964 yılından beri, yani tam 58 yıldır kimsenin yanına bile yaklaşamadığı "dünyanın kitap yayınlayan en genç kadın yazarı" unvanının sahibi oldu.

1964’ten beri kimse bu rekoru kıramıyordu! Henüz 5 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!

Her Şey Bir Çocukluk Hevesi Sanılmıştı

İngiltere'nin Weymouth şehrinde yaşayan Bella'nın bu sıra dışı yolculuğu aslında bir tesadüf eseri başladı. 3 yaşından beri kendi çapında küçük hikayeler karalayan Bella, bir gün annesi Chelsie Syme'ın karşısına geçip kitap yazacağını söyledi.

1964’ten beri kimse bu rekoru kıramıyordu! Henüz 5 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!

27 yaşındaki anne, ilk başta bunun her çocuğun söyleyebileceği sıradan bir söz olduğunu düşündü. Ancak Bella'nın hayal gücü ve hızı herkesi şaşırttı. Küçük kız, aklındaki fikri gerçeğe dönüştürmek için hiç vakit kaybetmedi.

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1964’ten beri kimse bu rekoru kıramıyordu! Henüz 5 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!

Henüz kalıcı dişleri bile çıkmayan minik yazar, azmin zaferini tüm dünyaya gösterdi!

1964’ten beri kimse bu rekoru kıramıyordu! Henüz 5 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!

Bella'nın hikayeyi yazma amacı ise yaşıtlarına ders vermek: Çocuklara geceleri yanlarında büyükleri olmadan dışarı çıkmamaları gerektiğini hatırlatmak.

1964’ten beri kimse bu rekoru kıramıyordu! Henüz 5 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!
1964’ten beri kimse bu rekoru kıramıyordu! Henüz 5 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!

Sadece 5 Günde Yazdı ve Resimledi

Birçok yazarın ekibiyle birlikte aylarca uğraştığı süreci Bella sadece 5 günde tek başına tamamladı.

1964’ten beri kimse bu rekoru kıramıyordu! Henüz 5 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!

Ablası Lacie May'in son sayfaya yaptığı küçük bir katkı hariç, kitaptaki tüm çizimler ve anlatım tamamen 5 yaşındaki bu küçük kıza ait.

1964’ten beri kimse bu rekoru kıramıyordu! Henüz 5 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!

Akranlarına Çok Net Bir Mesajı Var

Kitap, gece tek başına dışarı çıkan ve kaybolan Snowy adlı bir yavru kedinin maceralarını anlatıyor.

1964’ten beri kimse bu rekoru kıramıyordu! Henüz 5 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!

Bu samimi mesaj kısa sürede karşılık buldu. Waterstones ve Amazon gibi dev platformlarda yaklaşık 6 sterline satışa çıkan kitap, okuyuculardan 5 üzerinden 4,7 gibi yüksek bir puan almayı başardı.

1964’ten beri kimse bu rekoru kıramıyordu! Henüz 5 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!

Guinness'in Katı Kuralları Bile Onu Durduramadı

Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek sadece yazmakla bitmiyor. Kurallar oldukça katı: Kitabın mutlaka ticari bir yayınevi tarafından basılması ve en az bin adet satması gerekiyor.

Ginger Fyre Press tarafından basılan Kayıp Kedi, kısa sürede bu satış sınırını rahatlıkla geçti.

1964’ten beri kimse bu rekoru kıramıyordu! Henüz 5 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!

Böylece Bella, 1964 yılından beri (tam 58 yıldır) kırılamayan rekorun sahibi olan Dorothy Straight'in unvanını elinden alarak "dünyanın en genç kadın yazarı" oldu. Dorothy rekoru kırdığında 6 yaşındaydı; Bella ise 5 yaş ve 211 günlükken tarih yazdı.

1964’ten beri kimse bu rekoru kıramıyordu! Henüz 5 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!

Daha önce, Sri Lanka'dan Thanuwana Serasinghe 4 yaş 356 günlükken "Junk Food" adlı kitabı yayınlanmıştı. Bu kitabıyla Guinness Dünya Rekorları erkekler kategorisine girmişti.

1964’ten beri kimse bu rekoru kıramıyordu! Henüz 5 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!

Sırada Yeni Maceralar Var

Resmi onay e-postasını aldıktan sonra büyük bir mutluluk yaşayan aile, Bella ile gurur duyuyor. Rekorun ardından mütevazı bir teşekkür mesajı yayınlayan küçük rekortmen, şimdiden Snowy'nin Doğum Günü Partisi adını verdiği ikinci kitabının hazırlıklarına başladı.

1964’ten beri kimse bu rekoru kıramıyordu! Henüz 5 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!

Boş zamanlarında yüzmeyi, kitap okumayı ve tablette oyun oynamayı seven küçük yazar, aynı zamanda geleceğin yazarlarına ilham vermeye devam ediyor. Kendi rekorunu kırmak isteyen akranlarına ise tavsiyesi çok net: İçinizden gelen hikayeyi yazın.