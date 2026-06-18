1964’ten beri kimse bu rekoru kıramıyordu! Henüz 5 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!

Guinness Dünya Rekorları ekibinden gelen resmi onay, henüz 5 yaş ve 211 günlük olan küçük Bella'nın artık tescilli bir rekortmen olduğunu söylüyordu. Üstelik bu sıradan bir başarı değildi; Bella, 1964 yılından beri, yani tam 58 yıldır kimsenin yanına bile yaklaşamadığı "dünyanın kitap yayınlayan en genç kadın yazarı" unvanının sahibi oldu.