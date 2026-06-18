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1964'ten beri kimse bu rekoru kıramıyordu! Henüz 5 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!
1964'ten beri kimse bu rekoru kıramıyordu! Henüz 5 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!
5 yaşındaki Bella J. Dark, yarım asırdır yanına bile yaklaşılamayan bir rekoru kırarak adını tarihe yazdı. Guinness yetkililerinden gelen o e-posta, sadece bir ailenin hayatını değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda dünya yayıncılık tarihinin en sıra dışı başarısını tescilledi.
Giriş Tarihi: 18.06.2026 11:14
Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 11:21