1976 model 'Murat 124' ile yaptığına inanamayacaksınız! Türkiye'de bir ilk oldu...

Kastamonu'da off-road tutkunu ve doğasever vatandaş, 1976 model 'Murat 124' otomobiliyle karlı yolları aşarak, yaklaşık 6 saatlik yolculuğun ardından 2 bin 600 rakımlı Ilgaz Dağının zirvesine tırmandı. Ilgaz Dağının eşsiz güzelliği karşısında 76 model Murat 124 ile adeta nostaljik bir görüntü oluştu.

Kastamonu'da bir sunta fabrikasında kepçe operatörü olarak görev yapan ve "Keyif Avcısı" olarak bilinen doğasever ve off-road tutkunu Ferhat Salur, kar yağışının ardından her yıl geleneksel hale getirdiği Ilgaz Dağı Hacet Tepesine araçla tırmanma sürüşüne, bu yıl ayrı bir renk kattı.

Ferhat Salur, 2 bin 600 rakıma sahip Ilgaz Dağı Hacet Tepesi zirvesine 1976 model 'Murat 124' marka otomobili ile tırmanmaya karar verdi. Hazırlıklarını tamamlayan Ferhat Salur, zorlu parkurlara sahip karlı yolları aşabilmek içinde yanına iki adet Off-Road aracı bulunan arkadaşını aldı.

Sabah saatlerinde yola koyulan Ferhat Salur, Murat 124 aracı ile 6 saatlik bir yolcuğun ardından 2 bin 600 rakımlı Ilgaz Dağı Hacet Tepesi zirvesine ulaştı. Zirve tırmanışı tamamlandığında ise Murat 124 ile eşsiz ve doyumsuz güzelliğe sahip Ilgaz Dağının zirvesinde adeta nostaljik bir görüntü yaşandı. Kartpostallık görüntü ve fotoğrafların ortaya çıktığı zirvede, Ferhat Salur aracı ile fotoğraf çektirdi.