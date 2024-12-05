2 kadını katleden cani Semih Çelik’in İkbal Uzuner için çektiği video ortaya çıktı: Beni gördüğün gün seni öldürmeye gelmiştim

ÖNCE ESKİ KIZ ARKADAŞINI SONRA OKUL ARKADAŞINI KATLETTİ

Olayın şüphelisi olarak tespit edilen Semih Çelik'in babası ile yapılan görüşmede Ayşenur Halil'in ölen Çelik'in eski kız arkadaşı olduğu İkbal Uzuner'in ise oğlunun okul arkadaşı olduğunu söylediği öğrenildi.