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2 kadını katleden cani Semih Çelik’in İkbal Uzuner için çektiği video ortaya çıktı: Beni gördüğün gün seni öldürmeye gelmiştim

İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki Semih Çelik, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i bir saat içinde katlettikten sonra intihar etti. İkbal Uzuner'i vahşi bir biçimde öldüren Semih Kılıç'ın geçtiğimiz yıl çektiği bir video ortaya çıktı. Cani Semih Çelik'in İkbal Uzuner'e "Beni gördüğün gün seni öldürmeye gelmiştim, bu hayattan çıkarken can almak istiyorum ve bu insanın sen olması daha değerliydi benim için. Kalbini çıkartmak, gözlerini biliyorsun zaten oraları…" dediği duyuluyor.

Giriş Tarihi: 05.12.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 15:54
2 kadını katleden cani Semih Çelik’in İkbal Uzuner için çektiği video ortaya çıktı: Beni gördüğün gün seni öldürmeye gelmiştim

Kan donduran olay dün Fatih'te meydana geldi. İddiaya göre haberine göre olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, öldürdüğü bir genç kızın başını kesip aşağı attı.

2 kadını katleden cani Semih Çelik’in İkbal Uzuner için çektiği video ortaya çıktı: Beni gördüğün gün seni öldürmeye gelmiştim

Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak intihar etti.

2 kadını katleden cani Semih Çelik’in İkbal Uzuner için çektiği video ortaya çıktı: Beni gördüğün gün seni öldürmeye gelmiştim

Türkiye'yi sarsan bu olayın ardından dehşet veren detaylara ulaşıldı. Kısa bir süre sonra katil zanlısının bu olaydan yarım saat öncede Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i katlettiği ortaya çıktı.

2 kadını katleden cani Semih Çelik’in İkbal Uzuner için çektiği video ortaya çıktı: Beni gördüğün gün seni öldürmeye gelmiştim

ÖNCE ESKİ KIZ ARKADAŞINI SONRA OKUL ARKADAŞINI KATLETTİ

Olayın şüphelisi olarak tespit edilen Semih Çelik'in babası ile yapılan görüşmede Ayşenur Halil'in ölen Çelik'in eski kız arkadaşı olduğu İkbal Uzuner'in ise oğlunun okul arkadaşı olduğunu söylediği öğrenildi.

2 kadını katleden cani Semih Çelik’in İkbal Uzuner için çektiği video ortaya çıktı: Beni gördüğün gün seni öldürmeye gelmiştim

Babayla yapılan görüşmede Çelik'in daha önceden de psikolojik sorunlarının olduğu hatta hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

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