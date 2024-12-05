2 kadını katleden cani Semih Çelik’in İkbal Uzuner için çektiği video ortaya çıktı: Beni gördüğün gün seni öldürmeye gelmiştim
İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki Semih Çelik, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i bir saat içinde katlettikten sonra intihar etti. İkbal Uzuner'i vahşi bir biçimde öldüren Semih Kılıç'ın geçtiğimiz yıl çektiği bir video ortaya çıktı. Cani Semih Çelik'in İkbal Uzuner'e "Beni gördüğün gün seni öldürmeye gelmiştim, bu hayattan çıkarken can almak istiyorum ve bu insanın sen olması daha değerliydi benim için. Kalbini çıkartmak, gözlerini biliyorsun zaten oraları…" dediği duyuluyor.
Giriş Tarihi: 05.12.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 15:54