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2. Trump döneminde neler yaşanacak? İşte Trump’ın başkanlık kararnamesi…

ABD'de "2. Trump Dönemi" başladı. Amerika'nın 47. başkanı olduğu günü "Özgürlük Günü" ilan eden Trump, Biden yönetimine ateş püskürttü. "Ben başkan olsaydım, Ukrayna'da savaş ve İsrail'e yönelik 7 Ekim saldırıları asla gerçekleşmezdi" diyen Trump, ilk görev gününde Biden yönetiminin birçok politikasını tersine çevirecek kararlara imza attı. Trump'ın dönüşüyle altın ve petrol piyasası başta olmak üzere birçok piyasada hareketlilik yaşanırken, kripto varlıklara ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmaması ise dikkat çekti. Peki 2. Trump döneminde neler yaşanacak? Trump'ın dönüşü piyasalara nasıl yansıdı? İşte detaylar...

SÜMEYYE TUNCER
Giriş Tarihi: 21.01.2025 11:17 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 12:13
2. Trump döneminde neler yaşanacak? İşte Trump’ın başkanlık kararnamesi…

Dün yemin ederek ABD'nin başkanlık koltuğuna tekrar oturan Donald Trump, Amerika'nın 47. başkanı oldu. Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın birçok eylemini tersine çeviren Trump, ilk görev gününde çok sayıda yeni karara imza attı. Trump'ın ABD Başkanlık koltuğuna dönmesiyle küresel piyasalarda hareketlendi. Peki 2. Trump döneminde neler olacak? Trump'ın dönüşü piyasalara nasıl yansıdı? İşte detaylar…

2. Trump döneminde neler yaşanacak? İşte Trump’ın başkanlık kararnamesi…

2. TRUMP DÖNEMİ BAŞLADI

"Amerika geri döndü" diyerek ABD başkanlık koltuğuna 2. kez oturan Trump, göreve başladığı ilk günde Biden yönetiminin politikalarını geçersiz kılan çok sayıda başkanlık kararnamesine imza attı.

İşte ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın Biden politikalarını geri çeviren o kararları:

2. Trump döneminde neler yaşanacak? İşte Trump’ın başkanlık kararnamesi…
  • Rüzgar enerjisi projeleri için kiralama ve izin işlemleri geçici olarak durduruldu.
2. Trump döneminde neler yaşanacak? İşte Trump’ın başkanlık kararnamesi…
  • Biden döneminde kurulan ve göçmen aileleri yeniden bir araya getiren görev gücü, 795 çocuğu ebeveynleriyle birleştirmişti. Trump, bu yapının artık dağıtıldığını açıkladı.
2. Trump döneminde neler yaşanacak? İşte Trump’ın başkanlık kararnamesi…
  • ABD'yi yeniden bir üretim üssüne dönüştürme hedefini vurgulayan Trump, fosil yakıt rezervlerini aktif olarak kullanacaklarını belirtti.
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