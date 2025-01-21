2. Trump döneminde neler yaşanacak? İşte Trump’ın başkanlık kararnamesi…

Dün yemin ederek ABD'nin başkanlık koltuğuna tekrar oturan Donald Trump, Amerika'nın 47. başkanı oldu. Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın birçok eylemini tersine çeviren Trump, ilk görev gününde çok sayıda yeni karara imza attı. Trump'ın ABD Başkanlık koltuğuna dönmesiyle küresel piyasalarda hareketlendi. Peki 2. Trump döneminde neler olacak? Trump'ın dönüşü piyasalara nasıl yansıdı? İşte detaylar…