2. Trump döneminde neler yaşanacak? İşte Trump’ın başkanlık kararnamesi…
ABD'de "2. Trump Dönemi" başladı. Amerika'nın 47. başkanı olduğu günü "Özgürlük Günü" ilan eden Trump, Biden yönetimine ateş püskürttü. "Ben başkan olsaydım, Ukrayna'da savaş ve İsrail'e yönelik 7 Ekim saldırıları asla gerçekleşmezdi" diyen Trump, ilk görev gününde Biden yönetiminin birçok politikasını tersine çevirecek kararlara imza attı. Trump'ın dönüşüyle altın ve petrol piyasası başta olmak üzere birçok piyasada hareketlilik yaşanırken, kripto varlıklara ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmaması ise dikkat çekti. Peki 2. Trump döneminde neler yaşanacak? Trump'ın dönüşü piyasalara nasıl yansıdı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.01.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 12:13