Trend
Galeri
Trend Yaşam
2 Türk işadamı Safari'de öldürüldü! Etiyopya'daki turistik gezide saldırıya uğradılar
2 Türk işadamı Safari'de öldürüldü! Etiyopya'daki turistik gezide saldırıya uğradılar
Etiyopya'da turistik bir gezi sırasında Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör adlı iki Türk vatandaşı iş adamı saldırıya uğradı. Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran olaya ilişkin bilgi verdi. Saldırının faillerinin bulunması için Etiyopya makamlarının yapacakları soruşturmanın sonuçlarının beklendiğini aktaran Baran, bölgeye gidecekler için de çağrıda bulundu.
Giriş Tarihi: 14.01.2026 10:13
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 10:15