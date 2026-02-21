Trend Galeri Trend Yaşam 20 Şubat 2026 Reyting Sonuçları: Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar... Total ve AB'de birinci belli oldu mu?

20 Şubat 2026 Reyting Sonuçları: Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar... Total ve AB'de birinci belli oldu mu?

20 Şubat 2026 Cuma akşamı ekranlara gelen yapımların izlenme oranları büyük bir merakla bekleniyor. Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar gibi dizilerin zirve mücadelesi verdiği gecede, Total ve AB grubu verileri izleniyor. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte sonuçlara dair detaylar.

Giriş Tarihi: 21.02.2026 06:51 Güncelleme Tarihi: 21.02.2026 06:59