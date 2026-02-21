Trend Galeri Trend Yaşam 20 Şubat 2026 Reyting Sonuçları: Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar... Total ve AB'de birinci kim oldu?

20 Şubat 2026 Cuma akşamı ekranlara gelen yapımların izlenme oranları büyük bir merakla bekleniyor. Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar gibi dizilerin zirve mücadelesi verdiği gecede, Total ve AB grubu verileri izleniyor. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte sonuçlara dair detaylar.

Giriş Tarihi: 21.02.2026 11:08 Güncelleme Tarihi: 21.02.2026 11:09
Televizyon dünyasında haftanın en zorlu rekabetlerinden biri olan Cuma gecesi yarışı, dün akşam yine nefes kesti. Yayınlanan yeni bölümler ve Ramazan ayının etkisiyle değişen izleyici alışkanlıkları, sıralamalarda sürpriz sonuçların habercisi olabilir. Kanalların ve yapım şirketlerinin gözü kulağı şimdi resmi verilerde.

20 ŞUBAT CUMA AKŞAMI EKRANDA HANGİ DİZİLER VARDI?

Dün akşam televizyon izleyicileri birbirinden farklı içeriklerle buluştu. Show TV ekranlarında Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle izleyicisi ile buluştu, Kanal D'nin yapımı Arka Sokaklar polisiye tutkunlarını ağırladı. TRT 1'de ise Taşacak Bu Deniz isimli yapımlar reyting pastasından pay almak için yarıştı.

Ayrıca TV8'de yayınlanan Survivor 2026'nın yeni bölümü de gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

REYTİNG SONUÇLARI LİSTESİ

İşte dünün reytingleri:

TOTAL

1. Taşacak Bu Deniz

2. Taşacak Bu Deniz (Özet)

3. Kızılcık Şerbeti

AB

1. Taşacak Bu Deniz

2. Kızılcık Şerbeti

3. Taşacak Bu Deniz (Özet)

