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200 milyon euroluk vurgun: Benzema, Neymar ve Lewandowski gibi futbolcuların isimlerini kullandılar! Tayland'da yakalandı
200 milyon euroluk vurgun: Benzema, Neymar ve Lewandowski gibi futbolcuların isimlerini kullandılar! Tayland'da yakalandı
Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin adını kullanıp, yüksek kâr vaadiyle yüzlerce gurbetçiden 200 milyon Euro topladıktan sonra kayıplara karışan Tolga Dinler, Tayland'da yakalandı. Dinler'in, Benzema, Neymar, Lewandowski gibi yıldız futbolcuların isimlerini kullanarak milyonlarca euro değerinde yeni bir mücevher dolandırıcılığına daha imza attıkları ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 26.06.2026 07:35
Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 07:36