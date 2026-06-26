200 milyon euroluk vurgun: Benzema, Neymar ve Lewandowski gibi futbolcuların isimlerini kullandılar! Tayland’da yakalandı

Tüm dünyada aranan Tolga Dinler ve Hicabi Pala'nın yurtdışında ise yeni bir dolandırıcılık olayına imza attıkları ortaya çıktı. Kendilerini Fransa'da bir mücevher şirketinin sahibi gibi gösteren ikilinin yatırımcıları, Benzama, Neymar, Ronaldinho, Lewandovski, Tony Parker gibi birçok ünlü isme özel yüzükler tasarladıklarını ileri sürerek, yeni bir başarı hikayesi ile dolandırdıkları belirlendi.