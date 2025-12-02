Trend Galeri Trend Yaşam 2000'lere "14 Bahar" şarkısıyla damga vurmuştu! Melih Görgün yıllar sonra ortaya çıktı: Meğer kariyeri...

2000'li yılların başında "14 Bahar" şarkısı, dönemin gençleri için adeta bir ezgi hafızası hâline gelmişti. O dönemin popüler yüzlerinden biri olan Melih Görgün, şarkısıyla hafızalarda kalmakla kalmadı; yıllar içinde çok yönlü bir kariyerle herkesi şaşırttı. İşte Görgün'ün herkesi şaşırtan yolculuğu…

Giriş Tarihi: 02.12.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:25
Kimileri onu dizi ve filmlerden tanıyor, kimileri ise müzikteki yeteneğini hatırlıyor. Fakat son yıllarda ortaya çıkan bir detay, Görgün'ün hayatını tamamen farklı bir boyuta taşıyor: O, aynı zamanda bir akademisyen.

Adana doğumlu olan Melih Görgün, ilk-orta-lise eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümüne tam burslu olarak girerek mezun oldu. Ancak onun hikâyesi burada bitmiyor.

Aynı üniversitede çift dalda İşletme Yüksek Lisansı'nı onur derecesiyle tamamlayan Görgün, akademik yolculuğunu Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanında doktora yaparak taçlandırdı.

Londra'da geçirdiği iki yılın ardından, Türkiye'ye dönerek iletişim, yaratıcılık, arabuluculuk ve etkili yazım teknikleri üzerine eğitimler verdi, pek çok kuruluşa danışmanlık yaptı. Günümüzde Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalarını sürdürüyor.

İŞTE SON HALİ!

Müziğe olan ilgisi ise çocukluk yıllarına dayanıyor. Ortaokul ve lise döneminde Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na birincilikle girerek keman eğitimi aldı. Bu yeteneğini ilerleyen yıllarda profesyonel kariyerine dönüştüren Görgün, gitar, piyano ve saz gibi farklı enstrümanlarda da ustalığını gösteriyor.

Sadece enstrüman çalmakla kalmayıp, birçok dizi, sinema filmi, reklam ve belgesel müziğinin bestecisi oldu. "Haziran Gecesi", "Hayat Bağları", "Gurbet Kuşları", "Deniz Yıldızı" gibi dizilerde başrol oynayarak oyunculuk yeteneğini de kanıtladı.

Melih Görgün, hem akademik alanda derin bilgiye sahip hem de sahnede müzik ve oyunculukla büyüleyen bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Onun çok yönlülüğü, "14 Bahar Geçti" şarkısından bugüne, hem hayranlarını hem de öğrencilerini etkilemeye devam ediyor.

