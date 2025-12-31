Trend Galeri Trend Yaşam 2009'da ABD'de yaklaşık 35.000 evli kadınla yapılan bir araştırmada "Kocanızın ruh ikizi olduğunu düşünüyor musunuz? sorusuna hayır cevabı verenlerin oranı yüzde kaçtır?

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster' Yılbaşı Özel bölümünde ATV ekranlarında "2009'da ABD'de yaklaşık 35.000 evli kadınla yapılan bir araştırmada "Kocanızın ruh ikizi olduğunu düşünüyor musunuz? sorusuna hayır cevabı verenlerin oranı yüzde kaçtır? yarışmacıya yöneltilen sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 31.12.2025 21:54 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 21:55