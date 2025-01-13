2010 yılının sıcaklık rekoru aşıldı! 2025 en sıcak yıl olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 220 istasyondan alınan sıcaklık verilerini uzun yıllar ortalama verileri ile karşılaştırılarak 2024 Yılı Sıcaklık Değerlendirme raporunu tamamladı. Verilere göre Türkiye'nin 2024 yılı ortalama sıcaklığı, 15,6 derece olarak gerçekleşti. Bu değer, 1991–2020 normalinin ortalaması olan 13,9 derecenin, 1,7 derece üzerinde gerçekleşti. 2024 yılı Türkiye ortalama sıcaklığı, 1971-2024 periyoduna bakıldığında, 15,6 derece ile en sıcak yıl olarak tarihe geçti. Bu değer, bir önceki rekor olan 2010 yılına ait 15,5 derece değerini 0,1 derece üzerinde gerçekleşti.

