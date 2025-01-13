2010 yılının sıcaklık rekoru aşıldı! 2025 en sıcak yıl olacak!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılı sıcaklık ve yağış raporlarını yayımladı. 2024 yılı 15,6 derecelik ortalama sıcaklık ile son 53 yılın 'en sıcak yılı' olarak tarihe geçti. Yine 2024 yılında Türkiye genelinde yağışlar normaline göre yüzde 6,3 oranında azaldı. 2024 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir'de de yağışlarda azalma görüldü. En fazla yağış alan il Rize, en az yağış alan il ise Edirne oldu.
Giriş Tarihi: 13.01.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 14:52