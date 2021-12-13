2021’in en çok sipariş verilen yemeği belli oldu

Korona pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına alması, dünya çağında teslimat hizmetlerinin gelişmesine neden oldu. İstatistikler dünya genelindeki tüketicilerinin yüzde 60'ının haftada en az bir kez yemek siparişi verdiğini gösteriyor.

Dünya genelinde 2021 yılında 'en çok sipariş verilen yemeği' araştıran bir internet sitesi ilginç bir bulguya imza attı. Verilere göre en çok sipariş verilen yemek 'imkansız çizburger'.

Bu burgerle ilgili ilginç olan şey ise vegan bir ürün olması. Ürünün içindeki et, tamamen sebze ve baklagil kaynaklı ürünlerden elde ediliyor.

Vegan yemeklerle ilgili bir şirket kuran şirket sözcüsü 'imkansız' adıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bu aslında tüketicilerin yediğinde hayvansal ürünlerden ne kadar çabuk uzaklaşabildiğini göstermek için koyduk. Yapılan şey bitki bazlı et lezzeti elde etmek değil, gıda siteminde hayvanların yerini alabilecek bir teknoloji platformu geliştirmeye başlamak" dedi. Tüketicilerin de sürekli olarak bunu tercih ettiğini söyleyen sözcü, doğru bir yolda olduğunu düşündüklerini söyledi.

Son yıllarda vegan ürünlere duyulan talep yüzde 16 arttı. Özellikle vegan sıcak kakaoya talep yüzde 320 olurken, bunu vegan kurabiyeler yüzde 236'lık bir talep artışıyla izliyor. Üçüncü sırada ise Meksika mutfağından bir besin olan taco var. 32 milyon siparişi inceleyen şirket, vegan yiyecek siparişinin ise yüzde 463 arttığını tespit etti.

Listeye giren diğer yemekler ise şöyle: