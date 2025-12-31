Trend Galeri Trend Yaşam 2022'de ABD'de romantik komedi filmini beğenen erkeklerin oranı kaçtır? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 2022'de ABD'de romantik komedi filmini beğenen erkeklerin oranı kaçtır? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 300 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 31.12.2025 23:30
SORU: 2022'de ABD'de romantik komedi filmini beğenen erkeklerin oranı kaçtır?

CEVAP: 62

