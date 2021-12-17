2023 Land Rover Range Rover SV tanıtıldı! Bu araçta 1 milyondan fazla özelleştirme seçeneği var

Bir süreden beridir Land Rover'da hareketlilik yaşanıyordu ve sonunda bu durumun nedeni belli oldu. Birkaç ay önce 2022 Range Rover'ı tanıtan otomotiv devi, bu sefer de 2023 model Range Rover SV'nin örtüsünü kaldırdı.

Range Rover SV, aslında 2022 model Range Rover ile aynı tasarım dili ve motor seçeneklerine sahip. Ancak bu aracı ön plana çıkaran şey, 1.6 milyondan fazla SV konfigürasyon seçeneğine sahip olması. Tüketiciler, bu konfigürasyonları kendilerine göre seçerek aracın iç ve dış tasarımını özelleştirebiliyorlar. Land Rover, 2023 model Range Rover SV ile tüketicilere dünyada tek olan bir SUV'a sahip olma imkanı sunmuş oluyor.

Range Rover SV, satın alındıktan sonra özel bir üretim sürecine giriyor. Bu üretim sürecinde seramik ve ahşaptan çalışmalar yapan ustalar, aracı adeta yeniden yaratıyorlar. Bu sayede aracın hem iç hem de dış tasarımı yeniden oluşturmuş oluyorlar. Şirket işi o kadar abartmış durumda ki isteyen tüketiciler, 2023 model Range Rover SV'de mozaik kaplamaya bile sahip olabiliyorlar.

Şirket, Range Rover SV için oluşturulan kombinasyonlarda oldukça ince bir işçilik yürütüyor. Bu bağlamda, bazı konfigürasyonlarda boyutları yalnızca 6 mm x 8 mm olan parçalar bile bulunuyor. Yetkililer, bazen yüzlerce bazen de binlerce parçayı bir araya getirerek, bu özel SUV'un iç tasarımını oluşturuyorlar.