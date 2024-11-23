Trend Galeri Trend Yaşam 2024 Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada o ilimiz var: İşte il il IQ sıralaması

2024 Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada o ilimiz var: İşte il il IQ sıralaması

81 ilde 2 milyona yakın kişinin katılımıyla yapılan anket sonucunda Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi ve 81 ilin IQ seviyesi açıklandı. Ankara, İstanbul ve İzmir'in kaçıncı sırada olduğu en çok merak edilen konular arasında... İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi...