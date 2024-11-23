Trend Galeri Trend Yaşam 2024 Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada o ilimiz var: İşte il il IQ sıralaması

2024 Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada o ilimiz var: İşte il il IQ sıralaması

81 ilde 2 milyona yakın kişinin katılımıyla yapılan anket sonucunda Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi ve 81 ilin IQ seviyesi açıklandı. Ankara, İstanbul ve İzmir'in kaçıncı sırada olduğu en çok merak edilen konular arasında... İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi...

Giriş Tarihi: 23.11.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 10:46
2024 Türkiye’nin en zeki şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada o ilimiz var: İşte il il IQ sıralaması

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi ve illerin IQ sıralaması açıklandı. 81 ilden 2 milyon kişinin katılım sağladığı anket sonucunda liste oluşturuldu. Peki Ankara, İstanbul ve İzmir kaçıncı sırada? IQ sıralamasında hangi şehir zirvede? İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi...

2024 Türkiye’nin en zeki şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada o ilimiz var: İşte il il IQ sıralaması

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ LİSTESİ

81- Bingöl

94.19

2024 Türkiye’nin en zeki şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada o ilimiz var: İşte il il IQ sıralaması

80- Siirt

94.52

2024 Türkiye’nin en zeki şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada o ilimiz var: İşte il il IQ sıralaması

79- Hakkari

95.16

2024 Türkiye’nin en zeki şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada o ilimiz var: İşte il il IQ sıralaması

78- Artvin

95.36

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