2025’te en çok turist akınına uğrayan ülkeler! Türkiye dünya devlerine bakın nasıl fark attı: İşte o sıralama...

2025 turizm verileri, Türkiye'nin sektördeki 'oyun kurucu' rolünü tescilledi. Geleneksel zirve ortaklarını birer birer geride bırakan ülkemiz, ulaştığı devasa ziyaretçi sayısıyla küresel ligde yeni bir dönem başlattı. İşte Türkiye'nin devleri gölgede bırakan o çarpıcı yükselişi...

Giriş Tarihi: 08.01.2026 10:32 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:41
Dünya turizminde dengeler değişiyor, Türkiye 2025 performansıyla gövde gösterisi yapıyor! Sektöre yön veren pek çok ülkeyi saf dışı bırakarak prestijini sarsılmaz bir noktaya taşıyan ülkemizin, küresel rakiplerine fark attığı o liste şu şekilde...

POLONYA — 22.1M
KANADA — 22.1M

HONG KONG — 23.8M

RUSYA — 24.4M

PORTEKİZ — 24.6M

MALEZYA — 26.1M

YUNANİSTAN— 31.3M

AVUSTURYA — 31.9M

JAPONYA — 32.3M

BİRLEŞİK KRALLIK — 39.4M

ALMANYA — 39.6M

TAYLAND— 39.8M

MEKSİKA — 45.0M

TÜRKİYE — 51.2M

İTALYA — 64.5M

ÇİN — 65.7M

ABD — 79.3M

İSPANYA — 83.7M

FRANSA — 89.4M

TÜRK VATANDAŞLARININ VİZESİZ GİDEBİLECEĞİ ÜLKELERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Türk vatandaşlarının vizesiz girebileceği ülkeler listesine iki tane daha eklendi. Türk vatandaşları, herhangi bir ön başvuruya gerek kalmadan iki ülkeye daha vizesiz giriş sağlayabilecek. İşte vizesiz ülkeler listesi 2025

VİZESİZ ÜLKELER 2025 LİSTESİ

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Vatandaşlarımız turistik amaçlı seyahatlerinde, doğrudan ülkemizden Azerbaycan'a seyahat etmek koşuluyla, kimlik kartlarıyla da giriş yapabilmektedirler.

GÜRCİSTAN

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Vatandaşlarımızın Gürcistan'a geçerli yeni tip kimlik kartları ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.