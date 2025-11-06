2026 asgari ücret ne kadar olacak, görüşmeler ne zaman başlayacak? Ocak ayı asgari ücret zammı tahminleri

2026 yılı asgari ücreti için milyonlarca çalışan gözünü yeni zamma çevirdi. Enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler, gelecek yıl yapılacak artışa dair beklentileri yükseltti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanarak yeni tutar üzerinde görüşmelere başlaması bekleniyor. Şu anda 22.104 TL olan asgari ücretin 2026'da ne kadar artacağı merak edilirken, çalışanlar komisyondan çıkacak kararı heyecanla bekliyor. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak, görüşmeler ne zaman başlayacak?