2026 asgari ücret ne kadar olacak, görüşmeler ne zaman başlayacak? Ocak ayı asgari ücret zammı tahminleri

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE BELİRLENECEK

Asgari ücretin tespitinde, öncelikle geçim endeksleri, bütçe dengesi ve istihdamın korunması gibi faktörler dikkate alınacak. Ancak zam oranını belirlemede en kritik gösterge enflasyon rakamları olacak. Son 10 yıllık uygulamalara bakıldığında, birkaç istisna dışında asgari ücret artışlarının genellikle bir önceki yılın enflasyonunun üzerinde gerçekleştiği görülüyor. Bu nedenle, 2026 yılı için yapılacak asgari ücret artışının da 2025 enflasyon oranının üzerinde olması bekleniyor.