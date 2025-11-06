Trend Galeri Trend Yaşam 2026 asgari ücret ne kadar olacak, görüşmeler ne zaman başlayacak? Ocak ayı asgari ücret zammı tahminleri

2026 asgari ücret ne kadar olacak, görüşmeler ne zaman başlayacak? Ocak ayı asgari ücret zammı tahminleri

2026 yılı asgari ücreti için milyonlarca çalışan gözünü yeni zamma çevirdi. Enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler, gelecek yıl yapılacak artışa dair beklentileri yükseltti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanarak yeni tutar üzerinde görüşmelere başlaması bekleniyor. Şu anda 22.104 TL olan asgari ücretin 2026'da ne kadar artacağı merak edilirken, çalışanlar komisyondan çıkacak kararı heyecanla bekliyor. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak, görüşmeler ne zaman başlayacak?

Milyonlarca çalışan, 2026 yılı asgari ücret zammına dair gelişmeleri yakından izliyor. Aralık ayında başlaması beklenen görüşmeler öncesinde olası artış oranları gündemdeki yerini koruyor. Ekonomik göstergeler ve enflasyon beklentileri, yeni yılda yapılacak maaş artışına yönelik tahminleri güçlendiriyor. İşte 2026 asgari ücretle ilgili son hesaplamalar...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI VE YOL HARİTASI BELİRLENDİ

İşçi, işveren ve devlet temsilcilerinin yer aldığı Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanarak 2026 asgari ücret görüşmelerine yönelik yol haritasını oluşturdu.

Toplantıda, Aralık ayında başlayacak ve yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takvimi ve işleyişi ele alındı. Komisyon her yıl Aralık ayında bir araya geliyor ve yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar açıklanması gerekiyor. Görüşmeler, işçi, işveren ve Bakanlık temsilcilerinden oluşan 15 kişilik heyet tarafından yürütülecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE BELİRLENECEK

Asgari ücretin tespitinde, öncelikle geçim endeksleri, bütçe dengesi ve istihdamın korunması gibi faktörler dikkate alınacak. Ancak zam oranını belirlemede en kritik gösterge enflasyon rakamları olacak. Son 10 yıllık uygulamalara bakıldığında, birkaç istisna dışında asgari ücret artışlarının genellikle bir önceki yılın enflasyonunun üzerinde gerçekleştiği görülüyor. Bu nedenle, 2026 yılı için yapılacak asgari ücret artışının da 2025 enflasyon oranının üzerinde olması bekleniyor.

BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Yılda bir kez her yıl ocak ayında artış yaşayan asgari ücret 2025 ocak zammı sonrası brüt 26 bin 005 lira 50 kuruş olarak, net ise 22 bin 104 lira olarak uygulanmaya başladı.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Öte yandan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, asgari ücretin hesaplanmasında enflasyon rakamlarının ön plana çıkacağını ifade ederek "Bugüne kadar yapılan asgari ücret artışlarına bakarsak o yılın enflasyonun biraz üstünde artışlar yapılmış. Orta Vadeli Program'da yüzde 28,5'lik enflasyon öngörüsü varsa bu oranda artırılırsa 28 bin liranın üzerine çıkıyor. Bunun üzerine 5-10 puan konulursa yüzde 30-35-40 civarında olursa da 30 bin liraya yaklaşacak" ifadelerini kullandı.

İŞTE ASGARİ ÜCRET İÇİN 5 FARKLI HESAP

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Brüt ücret: 26.005 TL
Net ücret: 22.104 TL

YÜZDE 28.5 ARTARSA

Brüt ücret: 33,417 TL
Net ücret: 28.403 TL

YÜZDE 30 ARTARSA

Brüt ücret: 33.807 TL
Net ücret: 28.736 TL

YÜZDE 35 ARTARSA

Brüt ücret: 35.107 TL
Net ücret: 29.841 TL

YÜZDE 40 ARTARSA

Brüt ücret: 36.407 TL
Net ücret: 30.946 TL

YÜZDE 50 ARTARSA

Brüt ücret: 39.008 TL
Net ücret: 33.156 TL