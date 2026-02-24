Trend Galeri Trend Yaşam 2026 EKPSS son başvuru günü! ÖSYM EKPSS başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar ve sınav ne zaman?

Engelli memur adaylarının merakla beklediği 2026 EKPSS başvuru sürecinde kritik viraja girildi. Binlerce adayın katılım sağlayacağı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için ÖSYM tarafından belirlenen resmi takvimde bugün son gün. Peki, EKPSS son başvuru tarihi saat kaça kadar devam ediyor, sınav ücreti nasıl yatırılıyor ve sistem üzerinden işlemler nasıl tamamlanıyor? İşte sınav günü ve kılavuz hakkında merak edilenler.

Giriş Tarihi: 24.02.2026 09:25 Güncelleme Tarihi: 24.02.2026 09:29
Kamu kurumlarında görev almak isteyen engelli vatandaşlar için düzenlenen 2026-EKPSS için adayların bugün mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilen başvurularda, adayların engel durumu bilgilerinin güncelliği büyük önem taşıyor.

EKPSS BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR: SON SAATLERE DİKKAT!

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, 4 Şubat 2026 tarihinde başlayan EKPSS başvuruları bugün, yani 24 Şubat 2026 tarihinde sona eriyor. Adaylar, bireysel başvurularını ÖSYM AİS üzerinden saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirler.

Bu süreyi kaçıran adaylar için 3-4 Mart 2026 tarihlerinde "geç başvuru" imkanı tanınacak ancak bu süreçte sınav ücretinin artırımlı olarak ödeneceği unutulmamalıdır.

ÖSYM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2026 EKPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücreti 240 TL olarak ödeniyor.

Ödemeler; ÖSYM'nin internet sayfasındaki "Ödemeler" alanından kredi kartı/banka kartı ile veya anlaşmalı bankaların ATM ve şubeleri üzerinden gerçekleştirilebilir.

2026 EKPSS SINAV VE SONUÇ TARİHİ NE ZAMAN?

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından tüm gözler sınav gününe çevrilecek. 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, 19 Nisan 2026 Pazar günü, saat 10.15'te başlayacak.

81 il merkezinde uygulanacak olan sınavın sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 14 Mayıs 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.