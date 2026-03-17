2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi

Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Play-Off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak mücadele milliler için oldukça önem taşıyor. Peki, Türkiye Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi

Giriş Tarihi: 17.03.2026 15:20
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma, Ay-yıldızlılar için turnuva yolunda belirleyici olacak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, ev sahibi avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi

DÜNYA KUPASI YOLUNDA KRİTİK RANDEVU: MAÇIN TARİHİ VE YERİ

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final mücadelesinde Romanya'yı ağırlayacak. Karşılaşma, 26 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak. Bu hayati müsabaka için seçilen adres ise İstanbul'un kalbi, Beşiktaş Park (Tüpraş Stadyumu).

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milyonların ekran başına kilitleneceği Türkiye - Romanya müsabakasının başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Milli maç heyecanını evinden takip etmek isteyen futbolseverler için yayıncı kuruluş bilgisi gündemde. Türkiye - Romanya karşılaşması, genellikle TV8 ekranlarında yayınlanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi

A MİLLİ TAKIM'IN PLAY-OFF YOLU VE MUHTEMEL RAKİPLER

Ay-yıldızlı ekibimiz, Romanya engelini aşması durumunda Dünya Kupası'na gitmek için son bir adım daha atacak. Play-off yolundaki bu eşleşmenin galibi, finalde Slovakya - Kosova maçının kazananı ile karşılaşacak. Final müsabakası ise 31 Mart 2026 tarihinde deplasmanda oynanacak. Milliler, Romanya'yı geçerek finale yükselmesi halinde, 2026 yılında Amerika, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği turnuvaya katılım için 90 dakikalık bir finale odaklanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi