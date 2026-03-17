2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi

A MİLLİ TAKIM'IN PLAY-OFF YOLU VE MUHTEMEL RAKİPLER

Ay-yıldızlı ekibimiz, Romanya engelini aşması durumunda Dünya Kupası'na gitmek için son bir adım daha atacak. Play-off yolundaki bu eşleşmenin galibi, finalde Slovakya - Kosova maçının kazananı ile karşılaşacak. Final müsabakası ise 31 Mart 2026 tarihinde deplasmanda oynanacak. Milliler, Romanya'yı geçerek finale yükselmesi halinde, 2026 yılında Amerika, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği turnuvaya katılım için 90 dakikalık bir finale odaklanacak.