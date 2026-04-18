2026 ilkbahar-yaz sezonunun "olmazsa olmazı" belli oldu! Mavi jean'leri rafa kaldırın, beyaz istilası başlıyor...

VÜCUT YAPINIZA DİKKAT EDİN

İçinizden "Herkesin giyeceği bir parça değil beyaz jean. Her vücut yapısına uygun değil. Beyaz jean giydiğin andan itibaren iç çamaşırından kullandığın aksesuvara kadar her şeyi daha detaylı düşünmen gerekiyor" dediğinize eminim. Doğruya doğru beyaz jean'i giyerken daha çok detaya dikkat etmek gerekiyor. Ama bir yandan da bir beyaz tişört veya bluzla bir araya geldiği zaman cool bir şıklığa ulaşmanız da çok kolay. Bu kombine renkli bir aksesuvar eklediğiniz zaman da bir anda kıyafetiniz o çok ciddi ve resmi görüntüsünü de bir yana bırakıyor. Beyaz jean'lerin bu yıl popülaritelerini daha da artırmasında Pantone'nin 'yılın rengi' olarak beyaz tonlarındaki 'Cloud Dancer' rengini seçmesi de etkili olmuş durumda. Yani kısaca tüm hayatınız boyunca giymediğiyseniz bile 2026 yılının ilkbahar-yaz sezonunda beyaz jean'i kesinlikle dolabınıza eklemenizde fayda var. Beyaz jean'in farklı kalınlıklarda olanları da moda dünyası tarafından üretildiğine göre bu yaz beyaz keten pantolonların da yavaş yavaş pabuçlarının dama atıldığını söyleyebiliriz.