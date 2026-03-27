2026 LGS beslenme paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru nasıl yapılır? LGS’de sınav arası sürpriz!

Her yıl ortaokul son öğrencilerinin istedikleri liseye girebilme fırsatı için çalıştığı LGS sınavında büyük bir gelişme yaşandı. MEB tarafından yapılan açıklamada LGS besleneme paketi uygulaması ile öğrencilerin sınav stresini azaltmak ve sınav sorularını daha açık bir zihin ile okuma oranı arttırılmak amaçlanıyor.

Giriş Tarihi: 27.03.2026 16:24
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı yaklaşırken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrencilerin sınav sırasında yaşadığı beslenme kaygısını ortadan kaldıracak önemli bir karar aldı. Bu yıl ilk kez uygulanacak uygulama ile 2026 Haziran LGS sınavında öğrencilere özel beslenme paketleri sunulması hedefleniyor.

LGS BESLENME PAKETİ NEDİR?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 14 Haziran'da yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın birinci ve ikinci oturumu arasında öğrencilerin enerji kaybını önlemek ve konsantrasyonlarını artırmak için bu yıl ilk kez beslenme paketi uygulamasını başlattı.

BESLENME PAKETİ KİMLERE VERİLECEK?

  • Sadece e-Okul sistemi üzerinden başvuru yapan öğrenciler.
  • Veliler, çocuklarının bu paketi almasını onaylamalı.
  • Sağlık açısından sakınca olmayan öğrenciler faydalanabilecek.
PAKETİN İÇERİĞİ NELER?

  • Kuru meyveli yulaf bar
  • Kuru üzüm
  • Ceviz
  • Su
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

  • e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.
  • Paket içeriği hakkında bilgi verilecek.
  • Veliler, çocuklarının besinleri tüketmesinde sakınca olmadığını onaylayacak.