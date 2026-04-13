Trend Galeri Trend Yaşam

2026 Muharrem ayı ne zaman başlıyor, Aşure günü hangi gün? İslam dünyası için önemli tarihler açıklandı!

Muharrem ayı, Hicri yılın ilk ayı olması nedeniyle İslam takviminde ayrı bir yere sahiptir. "Şehrullah (Allah'ın ayı)" olarak da anılan bu ay, ibadet ve maneviyatın ön plana çıktığı bir dönemdir. Muharrem ayının en önemli günü olan Aşure Günü, bu yıl da yoğun şekilde araştırılıyor. Muharrem ayının başlangıcı, aşure günü tarihi ve oruç ibadetine dair detaylar ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 13.04.2026 17:18
2026 Muharrem ayı ne zaman başlıyor, Aşure günü hangi gün? İslam dünyası için önemli tarihler açıklandı!

İslam dünyası için büyük önem taşıyan Muharrem ayı ve Aşure Günü 2026 tarihleri netleşti. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem, manevi değeri yüksek ibadetlerin yerine getirildiği özel bir dönem olarak kabul ediliyor. Bu kutsal ayın en önemli günü olan Aşure Günü, birlik, paylaşma ve dayanışmanın simgesi olarak her yıl büyük bir anlam taşıyor.

2026 Muharrem ayı ne zaman başlıyor, Aşure günü hangi gün? İslam dünyası için önemli tarihler açıklandı!

2026 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

2026 Muharrem ayı 16 Haziran 2026 Salı başlıyor. Bu tarihle birlikte İslam dünyasında yeni hicri yıl da başlamış olacak.

2026 Muharrem ayı ne zaman başlıyor, Aşure günü hangi gün? İslam dünyası için önemli tarihler açıklandı!

2026 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure günü 25 Haziran 2026 Perşembe olarak belirlendi. Muharrem ayının 10. gününe denk gelen bu özel gün, hem ibadet hem de geleneksel uygulamalar açısından büyük önem taşıyor.

2026 Muharrem ayı ne zaman başlıyor, Aşure günü hangi gün? İslam dünyası için önemli tarihler açıklandı!

AŞURE GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?

Aşure Günü, İslam tarihinde birçok önemli olayın yaşandığına inanılan mübarek bir gündür. Bu yönüyle hem dini hem de kültürel açıdan derin bir anlam taşır.
Bu günde gerçekleştiğine inanılan önemli olaylar:
  • Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturması
  • Hz. Musa'nın Firavun'dan kurtulması
  • Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi
Bu nedenle Aşure Günü, hüzün ve şükrün bir arada yaşandığı özel bir zaman dilimi olarak kabul edilir.
2026 Muharrem ayı ne zaman başlıyor, Aşure günü hangi gün? İslam dünyası için önemli tarihler açıklandı!

AŞURE GELENEĞİNİN ANLAMI

  • Komşularla paylaşım yapılır.
  • Yardımlaşma ve birlik duygusu artar.
  • Toplumsal bağlar güçlenir.
2026 Muharrem ayı ne zaman başlıyor, Aşure günü hangi gün? İslam dünyası için önemli tarihler açıklandı!

AŞURE GÜNÜ ORUCU VE FAZİLETLERİ

Aşure Günü orucu, İslam'da en faziletli ibadetlerden biri olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bu günlerde oruç tutulmasını tavsiye etmiştir.
Oruçla ilgili önemli bilgiler:
  • 9-10 veya 10-11. günlerde tutulması önerilir.
  • Bu orucun, bir önceki yılın günahlarına kefaret olacağına inanılır.