2026 Muharrem ayı ne zaman başlıyor, Aşure günü hangi gün? İslam dünyası için önemli tarihler açıklandı!

AŞURE GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?

Aşure Günü, İslam tarihinde birçok önemli olayın yaşandığına inanılan mübarek bir gündür. Bu yönüyle hem dini hem de kültürel açıdan derin bir anlam taşır.

Bu günde gerçekleştiğine inanılan önemli olaylar:

Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturması

Hz. Musa'nın Firavun'dan kurtulması

Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi

Bu nedenle Aşure Günü, hüzün ve şükrün bir arada yaşandığı özel bir zaman dilimi olarak kabul edilir.