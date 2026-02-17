2026 Mukabele Programları: Diyanet TV ve TRT 1 mukabele hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Ramazan ayı, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olması hasebiyle "Kur'an Ayı" olarak da adlandırılır. Peygamber Efendimiz ile Cebrail Aleyhisselam'ın her Ramazan ayında Kur'an'ı karşılıklı okumalarına dayanan mukabele geleneği, günümüzde hem camilerde hem de televizyon ekranlarında yaşatılmaya devam ediyor. 2026 Ramazan ayının ilk gününden itibaren ekranlarda başlayacak olan tilavetler, çalışanlardan ev hanımlarına kadar her kesimin takip edebilmesi için sabahın ilk ışıklarından öğle sonrasına kadar farklı vakitlerde izleyiciyle buluşuyor.