Trend Galeri Trend Yaşam 2026 Mukabele Programları: Diyanet TV ve TRT 1 mukabele hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

2026 Mukabele Programları: Diyanet TV ve TRT 1 mukabele hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in en köklü geleneklerinden biri olan mukabele, 2026 yılında da milyonlarca Müslümanı Kur'an-ı Kerim tilavetinde buluşturuyor. Her gün bir cüz okunarak bayrama kadar hatim yapılmasına vesile olan bu özel ibadet, televizyon kanalları aracılığıyla evlere konuk oluyor. Peki, bu yıl mukabele hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte, Diyanet TV ve TRT 1 yayın akışı ile 2026 Ramazan mukabele programları...

Giriş Tarihi: 17.02.2026 16:10 Güncelleme Tarihi: 17.02.2026 16:18
Ramazan ayı, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olması hasebiyle "Kur'an Ayı" olarak da adlandırılır. Peygamber Efendimiz ile Cebrail Aleyhisselam'ın her Ramazan ayında Kur'an'ı karşılıklı okumalarına dayanan mukabele geleneği, günümüzde hem camilerde hem de televizyon ekranlarında yaşatılmaya devam ediyor. 2026 Ramazan ayının ilk gününden itibaren ekranlarda başlayacak olan tilavetler, çalışanlardan ev hanımlarına kadar her kesimin takip edebilmesi için sabahın ilk ışıklarından öğle sonrasına kadar farklı vakitlerde izleyiciyle buluşuyor.

Diyanet TV 2026 Mukabele Saatleri

Diyanet TV, Ramazan ayı boyunca Kur'an-ı Kerim tilavetine en geniş yer ayıran kanalların başında geliyor. 2026 yılı yayın planına göre mukabele programı her gün iki farklı saat diliminde ekrana gelecek.

Sabah saatlerini tercih edenler için saat 07:00'de, öğleden sonra takip etmek isteyenler için ise saat 15:00'te mukabele yayını yapılacak.

TRT 1 MUKABELE (HATM-İ ŞERİF) SAAT KAÇTA?

TRT 1, gelenekselleşen "Hatm-i Şerif" programıyla bu yıl da izleyicilerini Kur'an sofrasına davet ediyor. 2026 Ramazan ayı boyunca her sabah sahur vaktinin hemen ardından, saat 06:25'te mukabele programı TRT 1 ekranlarında olacak.

