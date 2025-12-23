Trend Galeri Trend Yaşam 2026 OCAK SOSYAL DESTEKLERİ ZAMLANIYOR! SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak?

Ocak 2026'da yürürlüğe girecek memur maaş artışı ve asgari ücret zammı, sosyal destek ödemelerinde de artışı beraberinde getirecek. Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara her ay düzenli olarak sağlanan yardımların, yeni yılda zamlanması bekleniyor.Açıklanacak artış oranlarına göre; Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, evde bakım maaşı, engelli aylıkları, 65 yaş aylığı ile dul ve yetim maaşları yeniden belirlenecek.Peki, Ocak 2026 itibarıyla sosyal yardım tutarları ne kadar olacak, hangi destek kaç TL'ye yükselecek? İşte zamlı sosyal destek ödemeleri

Giriş Tarihi: 23.12.2025 06:25