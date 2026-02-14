Trend Galeri Trend Yaşam 2026 ÖGG ne zaman? 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sınav tarihi

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce adayın merakla beklediği tarih netleşti! Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) için geri sayım başladı. Peki, 2026 ÖGG sınavı ne zaman? İşte sınav takvimine dair tüm ayrıntılar.

Giriş Tarihi: 14.02.2026 22:23 Güncelleme Tarihi: 14.02.2026 22:26
Özel güvenlik sektöründe kariyer hedefleyen görevliler için yılın kritik sınavlarından biri yaklaşıyor. Eğitimlerini tamamlayan adaylar, mesleki yeterliliklerini kanıtlamak üzere ter dökecek. 2026 yılının ilk büyük sınavı için belirlenen tarih, adayların hazırlık planlarını da netleştirdi.

2026 ÖGG SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Resmi takvime göre sınavın gerçekleştirileceği tarih şu şekildedir:

Sınav Adı: Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı

Sınav Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI
2026 YILI SINAV TAKVİMİ
SN SINAVIN ADI SINAV TARİHİ EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ
1 ÖZEL GÜVENLİK 119. TEMEL EĞİTİM VE 95. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 22 Şubat 2026 Pazar 16 Ocak 2026 Cuma
2 ÖZEL GÜVENLİK 120. TEMEL EĞİTİM VE 96. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 3 Mayıs 2026 Pazar 13 Mart 2026 Cuma
3 ÖZEL GÜVENLİK 121. TEMEL EĞİTİM VE 97. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 5 Temmuz 2026 Pazar 22 Mayıs 2026 Cuma
4 ÖZEL GÜVENLİK 122. TEMEL EĞİTİM VE 98. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 29 Ağustos 2026 Cumartesi 24 Temmuz 2026 Cuma
5 ÖZEL GÜVENLİK 123. TEMEL EĞİTİM VE 99. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 24 Ekim 2026 Cumartesi 18 Eylül 2026 Cuma
6 ÖZEL GÜVENLİK 124. TEMEL EĞİTİM VE 100. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 27 Aralık 2026 Pazar 13 Kasım 2026 Cuma

