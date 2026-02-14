Trend Galeri Trend Yaşam 2026 ÖGG ne zaman? 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sınav tarihi

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce adayın merakla beklediği tarih netleşti! Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) için geri sayım başladı. Peki, 2026 ÖGG sınavı ne zaman? İşte sınav takvimine dair tüm ayrıntılar.

