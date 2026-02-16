2026 Ramazan ne zaman başlıyor,ilk sahura hangi gün kalkılacak? On bir ayın sultanı için geri sayım!

Müslümanların hasretle beklediği mübarek Ramazan ayı için sayılı günler kaldı. 2026'da kıştan bahara uzanan bir döneme denk gelen on bir ayın sultanı, manevi atmosferiyle yine gönülleri aydınlatacak. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre ilk oruç Şubat ayının ikinci yarısında tutulacak. Bu noktada "Ramazan ne zaman, ilk sahura hangi gün kalkılacak?" sorusu da sıkça araştırılıyor.
2026 Ramazan ayının ilk gününde Türkiye'nin üç büyük ilindeki sahur ve iftar vakitleri şu şekildedir:
|
Şehir
|
İmsak (Sahur)
|
İftar (Akşam)
|
İstanbul
|
06:22
|
18:49
|
Ankara
|
06:06
|
18:35
|
İzmir
|
06:28
|
18:57
Not: Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı verileri baz alınarak hazırlanmıştır. İlçe bazlı değişimler gösterebilir.