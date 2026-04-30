2026'da hangi ilden arsa alınır? İşte il il yeni metrekare fiyatları!

2026 arsa piyasasında ezberler bozuldu! İl il yeni metrekare fiyatları açıklandı. İstanbul zirvede ama yatırımcının yeni favorisi olan o iller şaşırtıyor...

Giriş Tarihi: 30.04.2026 14:49
2026 arsa piyasasında yatırımcının ezberleri tamamen bozuldu! Enflasyon karşısında birikimini "güvenli liman" olarak gördüğü toprağa yatırmak isteyenler için yepyeni bir dönem başladı. Son saha analizleri ve güncel gayrimenkul değerleme raporlarına göre; artık sadece İstanbul, İzmir veya Antalya gibi metropoller kazandırmıyor.

"NEREYE YATIRIM YAPMALI? SORUSU YANIT BULDU

Lojistik, tarım ve yeni sanayi projelerinin kaydığı Anadolu illeri, metrekare birim fiyatlarındaki sürpriz sıçramalarla devlere meydan okuyor. Cebindeki parayı doğru toprağa ekerek katlamak isteyenler için "Nereye yatırım yapmalı?" sorusunun yanıtı değişti.

İşte kulaktan dolma bilgileri kenara bıraktıran, 2023'ten 2026'ya Türkiye'nin yeni yatırım rotasını çizen il il güncel arsa metrekare fiyatları...

MART 2023 - 2026 YILLARI ARASINDA ARSA METREKARE BİRİM FİYATLARI

İstanbul: 8.284 — 20.737

İzmir: 5.548 TL — 12.890 TL

Antalya: 5.525 TL — 11.374 TL

Muğla: 4.089 TL — 11.063 TL

Ordu: 2.562 TL — 10.997 TL

Kocaeli: 3.367 TL — 10.308 TL

Yalova: 3.382 TL — 9.610 TL

Samsun: 3.222 TL — 9.558 TL

Bursa: 3.141 TL — 9.062 TL

Giresun: 2.554 TL — 9.002 TL

Hatay: 3.093 TL — 8.864 TL

Diyarbakır: 2.535 TL — 8.508 TL

Tekirdağ: 3.111 TL — 7.595 TL

Trabzon: 2.508 TL — 7.585 TL

Adıyaman: 2.166 TL — 7.529 TL

Bolu: 2.430 TL — 7.386 TL

Mardin: 2.583 TL — 7.515 TL

Denizli: 3.403 TL — 7.296 TL

Batman: 2.647 TL — 7.175 TL

Rize: 3.548 TL — 7.109 TL

Aydın: 3.525 TL — 8.462 TL

Eskişehir: 3.419 TL — 8.229 TL

Balıkesir: 2.944 TL — 7.812 TL

Manisa: 1.889 TL — 6.832 TL

Iğdır: 2.367 TL — 6.406 TL

Şanlıurfa: 2.832 TL — 6.121 TL

Kahramanmaraş: 1.827 TL — 6.116 TL

Mersin: 2.247 TL — 5.756 TL

Ankara: 1.966 TL — 5.742 TL

Van: 747 TL — 2.384 TL;

Malatya: 1.350 TL — 4.685 TL

Bingöl: 802 TL — 3.567 TL

Gaziantep: 1.625 TL — 5.109 TL

Tokat: 1.258 TL — 4.088 TL

Adana: 1.083 TL — 2.854 TL

Sivas: 789 TL — 2.047 TL

Çorum: 912 TL — 2.331 TL

Çanakkale: 1.912 TL — 5.202 TL

Gümüşhane: 727 TL — 2.167 TL

Erzincan: 911 TL — 3.111 TL

Elazığ: 1.583 TL — 5.044 TL

Erzurum: 1.042 TL — 3.189 TL

Bitlis: 967 TL — 4.137 TL

Amasya: 1.050 TL — 2.912 TL

Bayburt: 889 TL — 2.767 TL

Uşak: 2.083 TL — 5.836 TL

Nevşehir: 867 TL — 2.433 TL

Düzce: 1.067 TL — 3.083 TL

Karaman: 1.055 TL — 2.822 TL

Kayseri: 812 TL — 2.147 TL

Osmaniye: 1.408 TL — 5.163 TL

Artvin: 1.442 TL — 4.331 TL

Kütahya: 1.047 TL — 3.312 TL

Tunceli: 689 TL — 2.284 TL

Sinop: 1.284 TL — 3.902 TL

Sakarya: 1.789 TL — 5.367 TL

Kilis: 1.625 TL — 5.308 TL

Siirt: 1.222 TL — 5.033 TL

Zonguldak: 1.802 TL — 5.312 TL

Kırklareli: 1.867 TL — 5.733 TL

Yozgat: 1.012 TL — 2.784 TL

Kastamonu: 1.683 TL — 5.087 TL

Edirne: 1.217 TL — 3269 TL

Burdur: 1.269 TL — 3165