2026’da hangi ilden arsa alınır? İşte il il yeni metrekare fiyatları!

2026 arsa piyasasında yatırımcının ezberleri tamamen bozuldu! Enflasyon karşısında birikimini 'güvenli liman' olarak gördüğü toprağa yatırmak isteyenler için yepyeni bir dönem başladı. Son saha analizleri ve güncel gayrimenkul değerleme raporlarına göre; artık sadece İstanbul, İzmir veya Antalya gibi metropoller kazandırmıyor. 'NEREYE YATIRIM YAPMALI? SORUSU YANIT BULDU Lojistik, tarım ve yeni sanayi projelerinin kaydığı Anadolu illeri, metrekare birim fiyatlarındaki sürpriz sıçramalarla devlere meydan okuyor. Cebindeki parayı doğru toprağa ekerek katlamak isteyenler için 'Nereye yatırım yapmalı?' sorusunun yanıtı değişti. İşte kulaktan dolma bilgileri kenara bıraktıran, 2023'ten 2026'ya Türkiye'nin yeni yatırım rotasını çizen il il güncel arsa metrekare fiyatları... MART 2023 - 2026 YILLARI ARASINDA ARSA METREKARE BİRİM FİYATLARI İstanbul: 8.284 — 20.737 İzmir: 5.548 TL — 12.890 TL Antalya: 5.525 TL — 11.374 TL Muğla: 4.089 TL — 11.063 TL Ordu: 2.562 TL — 10.997 TL Kocaeli: 3.367 TL — 10.308 TL Yalova: 3.382 TL — 9.610 TL Samsun: 3.222 TL — 9.558 TL Bursa: 3.141 TL — 9.062 TL Giresun: 2.554 TL — 9.002 TL Hatay: 3.093 TL — 8.864 TL Diyarbakır: 2.535 TL — 8.508 TL Tekirdağ: 3.111 TL — 7.595 TL Trabzon: 2.508 TL — 7.585 TL Adıyaman: 2.166 TL — 7.529 TL Bolu: 2.430 TL — 7.386 TL Mardin: 2.583 TL — 7.515 TL Denizli: 3.403 TL — 7.296 TL Batman: 2.647 TL — 7.175 TL Rize: 3.548 TL — 7.109 TL Aydın: 3.525 TL — 8.462 TL Eskişehir: 3.419 TL — 8.229 TL Balıkesir: 2.944 TL — 7.812 TL Manisa: 1.889 TL — 6.832 TL Iğdır: 2.367 TL — 6.406 TL Şanlıurfa: 2.832 TL — 6.121 TL Kahramanmaraş: 1.827 TL — 6.116 TL Mersin: 2.247 TL — 5.756 TL Ankara: 1.966 TL — 5.742 TL Van: 747 TL — 2.384 TL; Malatya: 1.350 TL — 4.685 TL Bingöl: 802 TL — 3.567 TL Gaziantep: 1.625 TL — 5.109 TL Tokat: 1.258 TL — 4.088 TL Adana: 1.083 TL — 2.854 TL Sivas: 789 TL — 2.047 TL Çorum: 912 TL — 2.331 TL Çanakkale: 1.912 TL — 5.202 TL Gümüşhane: 727 TL — 2.167 TL Erzincan: 911 TL — 3.111 TL Elazığ: 1.583 TL — 5.044 TL Erzurum: 1.042 TL — 3.189 TL Bitlis: 967 TL — 4.137 TL Amasya: 1.050 TL — 2.912 TL Bayburt: 889 TL — 2.767 TL Uşak: 2.083 TL — 5.836 TL Nevşehir: 867 TL — 2.433 TL Düzce: 1.067 TL — 3.083 TL Karaman: 1.055 TL — 2.822 TL Kayseri: 812 TL — 2.147 TL Osmaniye: 1.408 TL — 5.163 TL Artvin: 1.442 TL — 4.331 TL Kütahya: 1.047 TL — 3.312 TL Tunceli: 689 TL — 2.284 TL Sinop: 1.284 TL — 3.902 TL Sakarya: 1.789 TL — 5.367 TL Kilis: 1.625 TL — 5.308 TL Siirt: 1.222 TL — 5.033 TL Zonguldak: 1.802 TL — 5.312 TL Kırklareli: 1.867 TL — 5.733 TL Kırklareli: 1.867 TL — 5.733 TL Yozgat: 1.012 TL — 2.784 TL Kastamonu: 1.683 TL — 5.087 TL Edirne: 1.217 TL — 3269 TL Burdur: 1.269 TL — 3165 Konya: 989 TL — 2.564 TL Afyonkarahisar: 1.093 TL — 3.647 TL Aksaray: 1.012 TL — 2.602 TL Karabük: 1.111 TL — 3.788 TL Ağrı: 889 TL — 3.916 TL Niğde: 1.047 TL — 2.802 TL Bartın: 1.109 TL — 3.682 TL Kırşehir: 812 TL — 2.367 TL Çankırı: 727 TL — 1.967 TL Bilecik: 947 TL — 3.711 TL