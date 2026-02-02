Trend Galeri Trend Yaşam 2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

2026 yılına ait zırhlı savaş aracı verileri açıklandı. Tank, ZPT ve zırhlı muharebe aracı sayılarıyla ülkelerin askeri gücü yeniden sıralanırken, Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 02.02.2026 10:54 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 11:00
2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

Dünyada askeri güç dengelerini belirleyen en önemli unsurlardan biri olan zırhlı savaş araçlarıyla ilgili 2026 listesi yayımlandı. Ülkelerin envanterinde bulunan tanklar ve zırhlı muharebe araçları tek tek sıralanırken, Türkiye'nin sahip olduğu araç sayısı ve dünya sıralamasındaki yeri dikkat çekti.

50- TÜRKMENİSTAN

11,588

2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

49 - NİJERYA

12,219

2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

48 - KOLOMBİYA

12,780

2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

47 - ROMANYA

13,266

2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

46 - TUNUS

13,927

2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

45 - AZERBAYCAN

14,448

2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

44 - FİNLANDİYA

14,866

2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

43 - SRİ LANKA

15,021

2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

42 - VENEZUELA

15,168

2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

41 - MALEZYA

15,415

2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

40 - AVUSTRALYA

17,118

2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

39 - SİNGAPUR

17,244

2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

38 - KAZAKİSTAN

17,460

2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

37 - FAS

17,594

2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

36 - SURİYE

18,736

2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

35 - FİLİPİNLER

20,551

2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

34 - KANADA

21,780

2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

33 - SUUDİ ARABİSTAN

22,370

2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

32 - ARJANTAN

22,432

2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

31 - BREZİLYA

22,464

2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

30 - GÜNEY AFRİKA

23,024

2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

29 - MEKSİKA

23,548

2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

28 - TAYVAN

24,067

2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

27 - CEZAYİR

24,920

2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

26 - ÜRDÜN

25,278