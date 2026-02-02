2026’da hangi ülkede kaç zırhlı savaş aracı var? Türkiye 3 basamak birden yükseldi

Dünyada askeri güç dengelerini belirleyen en önemli unsurlardan biri olan zırhlı savaş araçlarıyla ilgili 2026 listesi yayımlandı. Ülkelerin envanterinde bulunan tanklar ve zırhlı muharebe araçları tek tek sıralanırken, Türkiye'nin sahip olduğu araç sayısı ve dünya sıralamasındaki yeri dikkat çekti. 50- TÜRKMENİSTAN 11,588 49 - NİJERYA 12,219 48 - KOLOMBİYA 12,780 47 - ROMANYA 13,266 46 - TUNUS 13,927 45 - AZERBAYCAN 14,448 44 - FİNLANDİYA 14,866 43 - SRİ LANKA 15,021 42 - VENEZUELA 15,168 41 - MALEZYA 15,415 40 - AVUSTRALYA 17,118 39 - SİNGAPUR 17,244 38 - KAZAKİSTAN 17,460 37 - FAS 17,594 36 - SURİYE 18,736 35 - FİLİPİNLER 20,551 34 - KANADA 21,780 33 - SUUDİ ARABİSTAN 22,370 32 - ARJANTAN 22,432 31 - BREZİLYA 22,464 30 - GÜNEY AFRİKA 23,024 29 - MEKSİKA 23,548 28 - TAYVAN 24,067 27 - CEZAYİR 24,920 26 - ÜRDÜN 25,278 25 - İSVEÇ 27,576 24 - ENDONEZYA 28,064 23 - IRAK 37,496 22 - UKRAYNA 45,458 21 - KUZEY KORE 47,792 20 - İSPANYA 49,324 19 - TAYLAND 52,590 18 - JAPONYA 54,390 17 - MISIR 54,694 16 - YUNANİSTAN 56,416 15 - POLONYA 57,972 14 - PAKİSTAN 59,044 13 - İSRAİL 62,380 12 - VİETNAM 69,914 11 - İRAN 75,939 10 - ALMANYA 87,338 9 - İTALYA 87,364 8 - BİRLEŞİK KRALLIK 94,064 7 - TÜRKİYE 98,193 6- FRANSA 110,784 5 - GÜNEY KORE 117,460 4 - RUSYA 126,512 3 - ÇİN 152,040 2 - HİNDİSTAN 163,554 1 - ABD 409,660 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI 2026 LİSTESİ Küresel güvenlik dengelerini gösteren 2026 yılına ait askeri güç sıralaması yayımlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkelerin askeri kapasitesi, savunma bütçesi, personel sayısı ve teknoloji seviyesi gibi kriterlerle değerlendirildi. Global Firepower'ın hazırladığı rapora göre; ABD, Rusya ve Çin listenin ilk sıralarını korurken, Türkiye de güçlü ordular arasındaki yerini koruyarak ilk 10 ülke içinde yer aldı. Peki Türkiye bu devler liginde kaçıncı sırada bulunuyor? İşte o liste... 90- Tunus 89- Mozambik 88- Litvanya 87- Paraguay 86- Yeni Zelanda 85- Yemen 84- ÇAD 83- Kenya 82- Umman 81- Bahreyn 80- Bolivya 79- Kuveyt 78- Arnavutluk 77- Türkmenistan 76- Libya 75- Ürdün 74- Hırvatistan 73- Sudan 72- Katar 71- Slovakya 70- Belarus 69- Sri Lanka 68- Avusturya 67- Küba 66- Demokratik Kongo Cumhuriyeti 65- Ekvador 64- Suriye 63- Sırbistan 62- Bulgaristan 61- Belgium 60- Azerbaycan 59- Morocco 58- Özbekistan 57- Kazakistan 56- Angola 55- Macaristan 54- Birleşik Arap Emirlikleri 53- Çekya 52- Etiyopya 51- Romanya 50- Venezuela 49- Peru 48- Finlandiya 47- Şili 46- Kolombiya 45- Danimarka 44- İsviçre 43- Irak 42- Malezya 41- Filipinler 40- Güney Afrika 39- Portekiz 38- Norveç 37- Myanmar 36- Hollanda 35- Bangladesh 34- Kuzey Kore 33- Arjantin 32- Meksika 31- Nijerya 30- Yunanistan 29- Singapur 28- Kanada 27- İsveç 26- Cezayir 25- Tayland 24- Suudi Arabistan 23- Viyetnam 22- Tayvan 21- Polonya 20- Ukrayna 19- Mısır 18- İspanya 17- Avustralya 16- İran 15- İsrail 14- Pakistan 13- Endonezya 12- Almanya 11- Brezilya 10- İtalya 9- TÜRKİYE 8- Birleşik Krallık 7- Japonya 6- Fransa 5- Güney Kore 4- Hindistan 3- Çin 2- Rusya 1- ABD