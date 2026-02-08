Trend
2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türkiye'yle birlikte hangi ülke ev sahipliği yapacak?
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV'de yayımlanan ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? bu akşam izleyenleri yeniden ekran başına kilitledi. 8 Şubat 2026 tarihli yeni bölümde yarışmacıya 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türkiye'yle birlikte hangi ülke ev sahipliği yapacak? sorusu yöneltildi. Şıklar yarışmacı tarafından değerlendirilirken izleyenler de yarışıyor.
Giriş Tarihi: 08.02.2026 22:49
Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 22:50