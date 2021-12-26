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2200 yıl önce Türkler tarafından yapıldı! Bilim insanları 'Mühendislik harikası' olarak tanımlıyor

Bundan tam 2 bin 200 yıl önce yapılan bu su kanalları şu anda bile bir mühendislik harikası olarak tanımlanıyor. Üstelik bu işi başaranlar Türkler! Karız Kanalı denilen bu yeraltı su şebekesi sistemi Orta Asya'da, Turfan bölgesinde yapıldı. Uygarlık tarihinin en önemli buluntularından biri olarak gösteriliyor. Deniz seviyesinin altında olan Turfan vilayetinin merkezi olan Turfan şehri, su kaynakları bulunmayan ve iklimi son derece kurak bir bölgede bulunuyor. Bölgedeki su sıkıntısından ötürü 2 bin yıl önce Tanrı Dağlarından Turfan istikametine toplam uzunluğu 5 bin 272 kilometre olan yer altı su kanalları inşa edildi. Bu gelişmeden yıllar sonra bölge hayran bırakan manzaralara sahip. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 26.12.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 11:14
2200 yıl önce Türkler tarafından yapıldı! Mühendislik harikası olarak tanımlanıyor

Tek kelimeyle muhteşem bir yapı! Bu kanallar bilim insanlarını da hayran bıraktı. Karız Kanalları Tanrı Dağlarından topladığı suyu 60 km çölün altından geçirerek Turfan' daki yerleşim birimlerine götürüyor.

2200 yıl önce Türkler tarafından yapıldı! Mühendislik harikası olarak tanımlanıyor

MÜHENDİSLİK HARİKASI!

Çinliler bu kanalları ülkelerindeki üç harikadan biri olarak gösteriyorlar. Bilim insanları da mühendislik harikası olarak tanımlıyor.

2200 yıl önce Türkler tarafından yapıldı! Mühendislik harikası olarak tanımlanıyor

Bu kanallar bundan 2 bin 200 yıl önce Uygur Türkleri tarafından yapılmış.

2200 yıl önce Türkler tarafından yapıldı! Mühendislik harikası olarak tanımlanıyor

Kanalın derinliği 110 metreden başlıyor. Kanallar çölün altından ağ gibi örülmüş.

2200 yıl önce Türkler tarafından yapıldı! Mühendislik harikası olarak tanımlanıyor

TANRI DAĞLARINDAKİ SUYU TAŞIYOR

Tarihte kuyu kanalları olarak adlandırılan Karez kanalları, yöre insanlarının Tanrı Dağlarında eriyen kar sularının yer altına sızmasından oluşan sudan yararlanması için inşa edilen bir sulama projesi.

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