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2200 yıl önce Türkler tarafından yapıldı! Bilim insanları 'Mühendislik harikası' olarak tanımlıyor

Bundan tam 2 bin 200 yıl önce yapılan bu su kanalları şu anda bile bir mühendislik harikası olarak tanımlanıyor. Üstelik bu işi başaranlar Türkler! Karız Kanalı denilen bu yeraltı su şebekesi sistemi Orta Asya'da, Turfan bölgesinde yapıldı. Uygarlık tarihinin en önemli buluntularından biri olarak gösteriliyor. Deniz seviyesinin altında olan Turfan vilayetinin merkezi olan Turfan şehri, su kaynakları bulunmayan ve iklimi son derece kurak bir bölgede bulunuyor. Bölgedeki su sıkıntısından ötürü 2 bin yıl önce Tanrı Dağlarından Turfan istikametine toplam uzunluğu 5 bin 272 kilometre olan yer altı su kanalları inşa edildi. Bu gelişmeden yıllar sonra bölge hayran bırakan manzaralara sahip. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 26.12.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 11:14 PAYLAŞ