23 Nisan bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İşte 23 Nisan Perşembe metro, metrobüs, otobüs, tramvay ücret tarifesi!

Giriş Tarihi: 23.04.2026 07:24
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında toplu taşıma ücretleri yeniden gündeme geldi. Bayram hazırlıkları sürerken İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde ulaşımda uygulanacak düzenlemeler netleşti. Resmi Gazete kararı doğrultusunda bazı toplu taşıma hatlarında ücretsiz geçiş uygulamaları planlanırken, büyükşehir belediyeleri de kendi sistemlerine ilişkin duyurularını paylaştı. Köprü, otoyol ve şehir içi ulaşımda geçerli olacak uygulamalar kamuoyuyla açıklandı.

23 NİSAN'DA TOPLU ULAŞIM UYGULAMALARI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 23 Nisan 2026 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bazı raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek. İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN seferlerinden vatandaşlar gün boyunca ücret ödemeden yararlanabilecek.

Ayrıca büyükşehir belediyeleri de kendi ulaşım ağlarında ek düzenlemelere gitti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de otobüs, metro ve vapur hatlarında ücretsiz ya da indirimli ulaşım seçeneklerinin uygulanacağı duyuruldu.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARDA GEÇİŞ DÜZENLEMESİ

Bayram kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerinin ücretsiz olacağı açıklandı.

Buna karşılık Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi yap-işlet-devret modeliyle işletilen geçiş noktalarında ücretlendirme devam edecek.

ÜCRETSİZ ULAŞIMIN BAŞLANGIÇ SAATİ

Uygulama 23 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 00.00 itibarıyla başlayacak ve gün boyunca geçerli olacak. Vatandaşlar toplu taşıma kartlarını kullanmaya devam edecek ancak bu süre içinde bakiyelerinden herhangi bir ücret düşülmeyecek.

