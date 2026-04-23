23 Nisan bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İşte 23 Nisan Perşembe metro, metrobüs, otobüs, tramvay ücret tarifesi!

23 NİSAN'DA TOPLU ULAŞIM UYGULAMALARI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 23 Nisan 2026 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bazı raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek. İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN seferlerinden vatandaşlar gün boyunca ücret ödemeden yararlanabilecek.

Ayrıca büyükşehir belediyeleri de kendi ulaşım ağlarında ek düzenlemelere gitti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de otobüs, metro ve vapur hatlarında ücretsiz ya da indirimli ulaşım seçeneklerinin uygulanacağı duyuruldu.