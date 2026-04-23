23 NİSAN MESAJLARI VE SÖZLERİ: En yeni, resimli, kısa ve özel sözler ile 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2026 yılında da anlamlı mesajlar ve paylaşımlarla kutlanıyor. Resimli, kısa ve kurumsal mesaj seçenekleri sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yılına denk gelen bu özel gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği en değerli bayram olarak yurtta ve dış temsilciliklerde çeşitli törenlerle anılacak. Atatürk temalı 23 Nisan mesajları ise günün anlam ve önemini vurgulamak için sıkça tercih ediliyor.

Giriş Tarihi: 23.04.2026 07:50
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü olarak Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resmi bayram şeklinde kutlanıyor. 2026 yılı 23 Nisan sabahında vatandaşlar, Atatürk temalı ve anlamlı mesajları sosyal medya ve çeşitli platformlarda paylaşarak bu özel günü anıyor. Milli egemenliğin millete emanet edildiği tarihi gün, aradan geçen yıllara rağmen önemini ve değerini korumaya devam ediyor.

2026 YILINA ÖZEL EN YENİ 23 NİSAN KUTLAMA MESAJLARI

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı gün, milletimizin bağımsızlık iradesinin en güçlü simgesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun; çocuklarımızın gülüşü hiç solmasın."
"Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bu kutlu miras, Atatürk'ün en büyük emaneti olarak sonsuza dek yaşayacaktır. 23 Nisan, umut dolu yarınlarımızın en güzel habercisidir."

"Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözünün ışığında büyüyen çocuklarımız, yarınlarımızın en büyük güvencesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gururla kutlu olsun."

"106 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün çocuklarımızın gözlerinde parlamaya devam ediyor. Atatürk'ün izinde, 23 Nisan coşkumuz daim olsun."

"Egemenliğin saraylardan alınıp millete verildiği o tarihi günün ışığı, bugün çocuklarımızın gülümsemelerinde yaşıyor. Demokrasinin ve çocuk saflığının bayramı kutlu olsun!"

"1920'de yakılan o büyük meşale, 2026'da çocuklarımızın teknolojiyle, sanatla ve bilimle yoğrulan ellerinde yükseliyor. Geleceğin mimarlarına selam olsun!"

"Dünyanın tüm çiçekleri bir araya gelse, bir çocuğun bayram sevincinden daha güzel kokamaz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun! "

"Geleceğin parlayan yıldızları, yarının güçlü elleri... Bugün sizin gününüz! Neşeniz dünyayı sarsın. #23Nisan"

"Kalbimizde Atatürk sevgisi, elimizde ay-yıldızlı bayrak... Milli egemenliğimizin 106. yılı kutlu ve mutlu olsun!"

"Küçük adımlarla büyük bir geleceğe yürüyen çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Gülüşünüz hiç eksilmesin."

EN GÜZEL 23 NİSAN MESAJLARI

"Bugün sokaklar al bayraklarla, gökyüzü çocuk cıvıltılarıyla süslü! Egemenliğin tadı, çocukların bayram neşesiyle birleşti. Nice mutlu 23 Nisanlara!"

"Haydi çocuklar; bugün sizin, bugün hepimizin! Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramında neşemizi tüm dünyaya haykıralım. Yaşasın 23 Nisan!"

"İçindeki çocuğu asla kaybetmeyenlerin ve dünyayı güzelleştiren tüm miniklerin bayramı coşkuyla dolsun. Bugün neşe dolma günü!"

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri' dediği yavrularımız; bayramınız kutlu olsun. Mirasınız özgürlük, yolunuz aydınlık olsun."

"Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi kurtardı; o azmi bugün çocuklarımızın gözlerinde görüyoruz. 23 Nisan ruhuyla, Ata'mızın izinde nice yüzyıllara."

"Bir çocuğun tebessümünde saklıdır vatan sevgisi. Bize bu bayramı armağan eden başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Bayramımız mübarek olsun!"

