23 Nisan ne zaman bayram ilan edildi, 2026'da kaçıncı yılını kutluyoruz? Türkiye'nin İlk Ulusal Bayramı!

23 Nisan ne zaman bayram ilan edildi, 2026'da kaçıncı yılını kutluyoruz? Türkiye’nin İlk Ulusal Bayramı!

Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliğini taşıyan ve Çocuk Bayramı olarak bilinen 23 Nisan aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü olarak kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya çocuklarına armağan ettiği bu kutlu bayram ile 23 Nisan ne zaman bayram ilan edildi, kaç yıldır kutlanıyor gibi sorular merakla araştırılıyor. Peki, Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara ne zaman armağan etti? İşte 23 Nisan'ın tarihi ve merak edilenlerin yanıtı…

Giriş Tarihi: 22.04.2026 09:54
23 Nisan; yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda milli egemenliğin simgesi ve çocuklara verilen değerin en somut göstergesidir. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olması, bu özel günü daha da anlamlı kılmaktadır. Her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan, hem geçmişin mirasını hem de geleceğin teminatı olan çocukları bir araya getirmeye devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdumuzun dört bir yanında yıllardır kutlanmaya devam ederken bu eşsiz günün tarihi ve önemi merak ediliyor.

23 NİSAN NE ZAMAN BAYRAM İLAN EDİLDİ?

  • Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarih olan 23 Nisan 1920, Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği en önemli dönüm noktalarından biridir.
  • Bu anlamlı gün, 1921 yılında çıkarılan yasa ile Türkiye'nin ilk ulusal bayramı olarak kabul edildi. İlk yıllarda "23 Nisan Milli Bayramı" olarak kutlanan bu tarih, zamanla daha geniş bir anlam kazanarak bugünkü haline ulaştı.

2026 YILINDA 23 NİSAN'IN KAÇINCI YILINI KUTLUYORUZ?

2026 yılı itibarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu da bayramın köklü ve güçlü bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir.

23 NİSAN NASIL ÇOCUK BAYRAMI OLDU?

  • Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan, bu kimliğini 1927 yılında kazandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, 1927 yılından itibaren 23 Nisan çocuk bayramı olarak kutlanmaya başlandı.
  • 23 Nisan'ın amacı Himaye-i Etfal Cemiyeti'ne katkı sağlamak ve savaşın yetim bıraktığı çocukları sevindirmekti.
  • 1933 yılında başlatılan bir gelenekle, çocuklar devlet makamlarında ağırlanmaya başlandı. Atatürk'ün çocukları makamına kabul etmesi ve onlarla sohbet etmesi, zamanla tüm ülkeye yayılan bir gelenek haline geldi.
23 NİSAN'IN TARİHSEL GELİŞİMİ

  • 1920'de TBMM'nin açılmasıyla başlayan süreç, 1921'de resmi bayram ilan edilmesiyle devam etti. 1927'de çocuk bayramı kimliği kazanan bu özel gün, yıllar içinde farklı etkinliklerle zenginleşti.
  • Stadyum gösterileri, çocuk haftası etkinlikleri ve uluslararası organizasyonlarla birlikte 23 Nisan, her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaşan bir bayram haline geldi.
İSİM DEĞİŞİKLİKLERİ

Bayramın adı tarihsel süreçte birkaç kez revize edilmiştir:
  • 1921: 23 Nisan Milli Bayramı
  • 1935: Hakimiyet-i Milliye Bayramı
  • 1981: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
