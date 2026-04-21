23 Nisan Perşembe hava durumu nasıl olacak, hava tahmini ne diyor? Resmi tatilde planlara dikkat!

23 NİSAN'DA MARMARA VE EGE BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

23 Nisan hava durumu açısından Marmara ve Ege bölgeleri görece daha şanslı görünüyor. Salı ve Çarşamba günleri etkili olan yağışlı sistem, Perşembe sabahı itibarıyla bu bölgeleri terk ediyor.

İstanbul, İzmir ve çevresinde parçalı bulutlu ve açık hava etkinliklerine uygun bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerine yakın seyredecek. Bu da bayram kutlamaları için olumlu bir tablo çiziyor.