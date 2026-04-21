Trend Galeri Trend Yaşam 23 Nisan Perşembe hava durumu nasıl olacak, hava tahmini ne diyor? Resmi tatilde planlara dikkat!

23 Nisan Perşembe gününün hava durumu, bayram planı yapan milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bu durum, özellikle açık hava etkinliği planlayan aileler için büyük önem taşıyor. Meteorolojik verilere göre, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hava durumu Türkiye genelinde iki farklı tablo ortaya koyacak.

Giriş Tarihi: 21.04.2026 13:15
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü simgeleyen ve aynı zamanda dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliğini taşıyor. Resmi tatil olması ve toplu taşımanın ücretsiz olmasıyla birlikte 23 Nisan gününe ait hava durumu, plan yapacak vatandaşlar için kritik detaylar barındırıyor. Batı bölgelerinde açık hava etkinlikleri rahatlıkla yapılabilirken, iç ve doğu bölgelerde yağış ihtimali ön plana çıkıyor.

23 NİSAN'DA MARMARA VE EGE BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

23 Nisan hava durumu açısından Marmara ve Ege bölgeleri görece daha şanslı görünüyor. Salı ve Çarşamba günleri etkili olan yağışlı sistem, Perşembe sabahı itibarıyla bu bölgeleri terk ediyor.

İstanbul, İzmir ve çevresinde parçalı bulutlu ve açık hava etkinliklerine uygun bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerine yakın seyredecek. Bu da bayram kutlamaları için olumlu bir tablo çiziyor.

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

23 Nisan'da İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışların bayram boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle Ankara'da sabah saatlerinde serin ve yağışlı bir hava hakim olacak. İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise sıcaklıkların 4°C'ye kadar düşmesiyle karla karışık yağmur ihtimali dikkat çekiyor.

Karadeniz kıyı şeridinde de Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin gibi illerde yağışlı hava etkisini sürdürecek.

DOĞU ANADOLU'DA KAR VE SAĞANAK BİR ARADA

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise 23 Nisan hava durumu daha sert geçecek. Erzurum, Kars, Ağrı ve çevresinde yağmurla birlikte yer yer kar yağışı görülebilir.
Özellikle yüksek kesimlerde kar örtüsünün devam etmesi, bölgedeki hava koşullarını daha zorlu hale getiriyor. Bu nedenle bölgede yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

HAVA ISINACAK MI?

Meteorolojik tahminlere göre 24 Nisan Cuma gününden itibaren yağışlı sistem Türkiye'yi terk etmeye başlayacak. Asıl değişim ise hafta sonunda hissedilecek.
25 Nisan Cumartesi günü, özellikle batı ve güney bölgelerde sıcaklıklar yeniden yükselişe geçerek 22-26°C bandına ulaşacak. İstanbul, İzmir ve Antalya gibi şehirlerde güneşli hava geri dönecek.

#23 NİSAN