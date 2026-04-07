Trend Galeri Trend Yaşam

23 Nisan resmi tatil mi, 22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan 2026 hangi güne denk geliyor? İşte bayram takvimi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2026 yılında Perşembe gününe denk geliyor. Milyonlarca çalışan ve öğrenci, Perşembe günü kutlanacak olan bayram vesilesiyle tatil statüsünü takip ediyor. 23 Nisan resmi tatil mi, 22 Nisan yarım gün mü soruları bu ayın en çok araştırılanları arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 07.04.2026 09:34 Güncelleme Tarihi: 07.04.2026 09:37
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. 23 Nisan 2026 tarihinde perşembe günü gerçekleştirilecek törenler için hazırlıklar sürerken, tatil imkanı ise çalışanlar ve öğrencilerin gündemindeki yerini aldı.

23 NİSAN 2026 HANGİ GÜN, RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2026 takviminde Perşembe günü kutlanacak. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereğince bu tarih, 1 tam gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.

KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle, Cuma gününü köprü izinle birleştiren pek çok kişi için bu süreç 4 günlük uzun bir hafta sonu tatiline dönüşme potansiyeli taşıyor.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

Bazı bayramların öncesindeki günün de hazırlık maksadıyla yarım gün resmi tatil statüsünde bulunması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geçerli değil. Bu nedenle 22 Nisan yarım gün olarak değerlendirilmeyecek.

