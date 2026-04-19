23 Nisan, resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatil takvimi

2026 yılı Nisan ayıyla birlikte, Türkiye'de kutlanan en önemli resmi bayramlardan biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Vatandaşlar ve öğrenciler, bu özel günün hangi güne denk geldiğini, resmi tatil olup olmadığını ve kamu kurumlarının çalışma durumunu merak ediyor.

Giriş Tarihi: 19.04.2026 13:41
23 Nisan yaklaşırken, kamu kurumlarının çalışma durumu, okulların tatil olup olmayacağı ve şehir içi ulaşımın nasıl düzenleneceği en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Özellikle toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olup olmayacağına dair detaylar da kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

23 NİSAN 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, TATİL DURUMU NE?

2026 yılı takvimine göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Perşembe gününe denk geliyor. Yasal düzenlemeler kapsamında bu özel gün, ülke genelinde tam gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle kamu kurumları başta olmak üzere birçok iş yeri kapalı olacak ve 23 Nisan coşkusu tüm yurtta kutlanacak.

23 NİSAN'DA OKULLAR VE RESMİ KURUMLAR AÇIK MI?

23 Nisan resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum kapalı olacak.
Bu kapsamda:

  • Okullar: İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime ara verilecek.
  • Resmi kurumlar: Valilikler, belediyeler, noterler ve muhtarlıklar hizmet vermeyecek.
  • Bankalar ve borsalar: Gün boyunca kapalı olacak.

23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

2026 yılı için alınan karara göre 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda vatandaşlar gün boyunca birçok ulaşım hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.
Ücretsiz olacak hatlar arasında:
  • Marmaray
  • Başkentray
  • İZBAN
  • Sirkeci-Kazlıçeşme hattı
  • Gayrettepe–İstanbul Havalimanı metro hattı yer alıyor.

Ayrıca belediyelere ait otobüs, metro ve tramvaylar da ücretsiz hizmet verecek.

23 NİSAN COŞKUSU TÜM TÜRKİYE'DE YAŞANACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümü olan bu anlamlı gün, aynı zamanda çocuklara armağan edilen tek bayram olma özelliğini taşıyor.