23 Nisan tatil mi, toplu taşıma ücretsiz mi, hangi kurumlar kapalı olacak? Resmi tatil durumu açıklandı!

23 Nisan için sayılı günler kalırken vatandaşlar tarafından kamu kurumlarının çalışma durumu, okulların tatil olup olmayacağı ve şehir içi ulaşımın nasıl düzenleneceği en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Özellikle resmi tatil ayrıntısı ve toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olup olmayacağına dair detaylar kamuoyu tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 21.04.2026 09:15
23 Nisan tatil mi, toplu taşıma ücretsiz mi, hangi kurumlar kapalı olacak? Resmi tatil durumu açıklandı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü simgeliyor. Aynı zamanda dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliğini taşıyor. Bu anlamlı bayramın tarihi yaklaşırken bazı detaylar da ön plana çıktı.

23 Nisan tatil mi, toplu taşıma ücretsiz mi, hangi kurumlar kapalı olacak? Resmi tatil durumu açıklandı!

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜN OLACAK?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereğince, 23 Nisan resmi tatil statüsünde yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor ve yasal düzenlemeler kapsamında tam gün resmi tatil olarak kutlanıyor.

23 Nisan tatil mi, toplu taşıma ücretsiz mi, hangi kurumlar kapalı olacak? Resmi tatil durumu açıklandı!

24 NİSAN'DA EĞİTİM VAR MI?

Resmi takvime göre 23 Nisan Perşembe günü okullar tamamen kapalı olacak. Ancak 24 Nisan Cuma günü için şu an resmi bir idari izin kararı bulunmuyor.

23 Nisan tatil mi, toplu taşıma ücretsiz mi, hangi kurumlar kapalı olacak? Resmi tatil durumu açıklandı!

23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

2026 yılı için alınan karara göre 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda vatandaşlar gün boyunca birçok ulaşım hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.
Ücretsiz olacak hatlar arasında:

  • Marmaray
  • Başkentray
  • İZBAN
  • Sirkeci-Kazlıçeşme hattı
  • Gayrettepe–İstanbul Havalimanı metro hattı yer alıyor.
  • Ayrıca belediyelere ait otobüs, metro ve tramvaylar da ücretsiz hizmet verecek.
23 Nisan tatil mi, toplu taşıma ücretsiz mi, hangi kurumlar kapalı olacak? Resmi tatil durumu açıklandı!

23 NİSAN'DA HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?

23 Nisan resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum kapalı olacak.
Bu kapsamda:

  • Okullar: İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime ara verilecek.
  • Resmi kurumlar: Valilikler, belediyeler, noterler ve muhtarlıklar hizmet vermeyecek.
  • Bankalar ve borsalar: Gün boyunca kapalı olacak.
