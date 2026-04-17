24 ayar yolsuzluk: İzinsiz gram altın üretip, piyasaya sürdüler! Şaşkına çeviren yöntem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasıyla '24 ayar yolsuzluk' ortaya çıktı. Örgüt liderliğini Murat Niziplioğlu'nun yaptığı belirlenen şebekenin izinsiz gram altın üretimi yaptığı tespit edildi. Kuyumcular üzerinden satışının usulsüz biçimde gerçekleştirildiği belirlendi.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 17.04.2026 10:13 Güncelleme Tarihi: 17.04.2026 10:14
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık ve paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada düğmeye basıldı.

Soruşturma kapsamında örgüt mensubu toplam 7 şüpheli ile Niziplioğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren 4 şirkete yönelik İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Yapılan aramalarda, yakalama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu. Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonucunda, örgütün liderliğini Murat Niziplioğlu'nun yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin, NZP Gold ve bağlı şirketler aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan rafineri faaliyet izni olmaksızın izinsiz gram altın üretimi yaptığı tespit edildi.

Üretilen bu altınların sertifikasız ve resmi kayıtlara tabi olmadan piyasaya sürüldüğü, örgüte ait Kilis, Antalya ve Şanlıurfa'daki kuyumcular üzerinden satışının gerçekleştirildiği ve bu yöntemle yüksek miktarda haksız kazanç sağlandığı ortaya çıktı. Ayrıca sistematik bir dağıtım ağı kurularak faaliyetlerin sürdürüldüğü belirlendi.