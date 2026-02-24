24 milyonluk borç kabusa dönüştü! 27 yaşındaki genç darp edildi: Tehdit edilen aile İstanbul’u terk etti

Pendik'te yaşayan Serkan Kürekçi (27) iddiaya göre 2 buçuk ay önce 3 esnaf arkadaşından 24 milyon TL'ye yakın borç aldı. Kürekçi ve ailesi 4 milyon TL borcu ödedi. Ancak geriye kalan ödemeyi yapamadı. SABAH'a konuşan 48 yaşındaki anne Muhterem Kürekçi, alacaklıların mafyayla konuştuklarını iddia ederek oğlunun darp edildiğini söyledi. Borcun nasıl bu kadar büyüdüğünü anlamadıklarını belirten anne Kürekçi, can ve mal güvenliklerinin olmadığını dile getirerek yetkililere çağrıda bulundu. Kürekçi, "Oğlum bazı şeyleri bizden sakladı. Büyük ihtimalle kumar diye düşünüyoruz ama kesin bir şey söyleyemiyoruz. Bu kadar para başka türlü nasıl gider bilmiyorum." dedi.