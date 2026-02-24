Trend
Galeri
Trend Yaşam
24 milyonluk borç kabusa dönüştü! 27 yaşındaki genç darp edildi: Tehdit edilen aile İstanbul’u terk etti
24 milyonluk borç kabusa dönüştü! 27 yaşındaki genç darp edildi: Tehdit edilen aile İstanbul’u terk etti
İstanbul Pendik'te kuyumculuk işiyle uğraşan 27 yaşındaki Serkan Kürekçi iddiaya göre komşu esnafa 24 milyon TL borçlandı. Ailesi şimdiye kadar 4 milyon TL ödeme yaptıklarını ancak kalan borç nedeniyle tehdit edildiklerini ifade etti. Başından ağır şekilde yaralanıp, darp edilen Serkan Kürekçi hastaneye kaldırıldı. Tehditlerin sürdüğünü dile getiren aile can güvenliklerinin kalmadığını söyleyerek İstanbul'u terk etti. SABAH'a konuşan acılı anne yetkililerden yardım istedi.
Giriş Tarihi: 24.02.2026 10:21