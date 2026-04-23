Yarın (24 Nisan) tatil mi olacak, okullar açık mı olacak? 23 Nisan tatili ne kadar sürecek?

2026 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Perşembe gününe denk gelmesiyle birlikte gözler bu kez 24 Nisan Cuma gününe çevrildi. Bayramı kutlamak için yapılan kutlamalar ve törenlerden sonra öğrenciler ve veliler özellikle "tatil hafta sonu ile birleşecek mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Ayrıca tatil planı yapmak isteyenler için de resmi takvim ayrıntıları ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 23.04.2026 13:09
23 Nisan'ın ardından kamu kurumları ve eğitim kurumlarının durumu merakla araştırılmaya başlandı. Öğrenciler ve çalışanlar arasında en çok merak edilen sorulardan biri de 23 Nisan tatilinin 24 Nisan ile birleşme durumu oldu. Bu sebeple 2026 yılı resmi tatil takvimi ön plana çıktı.

24 NİSAN 2026 TATİL Mİ OLACAK?

Resmi takvimde yapılan değerlendirmelere göre 24 Nisan 2026 Cuma günü resmi tatil değildir.

24 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

En çok araştırılan konuların başında eğitim kurumlarının durumu geliyor. Milli Eğitim takvimine göre 24 Nisan Cuma günü okullar açık olacak ve dersler normal şekilde devam edecek. Eğitim-öğretim faaliyetleri 23 Nisan tatilinin ardından kaldığı yerden sürecek.

24 NİSAN'DA KAMU KURUMLARI ÇALIŞIYOR MU?

Vatandaşların en sık sorguladığı bir diğer konu ise kamu kurumlarının mesai durumu. Resmi açıklamalara göre 24 Nisan Cuma günü kamu kurumları, belediyeler, bankalar ve özel sektör kuruluşları normal çalışma düzenine dönecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör