24 ülkede 7 bin evi robot süpürge kamerasıyla izlemişler! Evinizde bu cihaz varsa dikkat: "Her şeyinizi görüyorlar..."
Dünya çapında milyonlarca evde kullanılan popüler bir robot süpürge modelindeki kritik güvenlik açığı, teknoloji dünyasında deprem etkisi yarattı. Bir yazılım mühendisinin tesadüfen keşfettiği bu hata, hiçbir yetkilendirme gerekmeden 24 ülkede binlerce cihazın kamerasına ve ses kayıtlarına sızılabildiğini ortaya çıkardı. Evinizin en özel anlarından kat planına kadar tüm verilerin savunmasız kaldığı bu skandal, "akıllı" yardımcılarımızın aslında ne kadar güvenli olduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi. İşte mahremiyeti hiçe sayan o korkunç sızıntının perde arkası…
Giriş Tarihi: 25.02.2026 11:58