25 MAYIS PAZARTESİ BANKALARIN ÇALIŞMA DURUMU | Pazartesi bankalar açık mı, işlem yapılabilecek mi?

2026 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatilinin idari izinle birlikte 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Böylece vatandaşlar "Pazartesi bankalar açık mı?" sorusunu arama motorlarında yoğun olarak sorgulama başladı.

Giriş Tarihi: 22.05.2026 10:50 Güncelleme Tarihi: 22.05.2026 10:57
9 günlük bayram tatili ile finansal işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların gündeminde bankaların çalışma durumu yer alıyor. 2026 Kurban Bayramı arefe gününden hemen önceki güne denk gelen 25 Mayıs Pazartesi tarihinde finans şubelerinin işlem kabul edip etmeme durumuna dair detaylar, Borsa İstanbul ve merkez bankası tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda ön plana çıktı.

PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI OLACAK?

25 Mayıs Pazartesi günü idari izin dönemi başlasa dahi bankaların normal mesai düzeninde devam etmesi bekleniyor.

Ancak yine de bankalar özelinde farklı bir karar alınmasına karşın müşterilerin müşteri hizmetlerinden detayları bilgi alması tavsiye ediliyor.

Pazartesi normal çalışma düzeni devam ederse arife günü de yarım gün mesai şeklinde işleyişin olması bekleniyor.

2026 KURBAN BAYRAMI SÜRECİNDE BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı'nın resmi tatil günleri 27, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerini kapsamaktadır. 31 Mayıs Pazar gününün de hafta sonu tatiline denk gelmesiyle birlikte, bankalarda normal şube bankacılığı düzenine geri dönüş tarihi 1 Haziran Pazartesi günü olacaktır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör