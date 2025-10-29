29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2025: 102. yıla özel, resimli, kısa-uzun, coşkulu 29 Ekim sözleri

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 2025

"90 değil, 100 değil... Her bir yılı bir asra bedel! Yaşasın Cumhuriyet'in sonsuzluğu. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin bayramı kutlu olsun!"

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bu ses, 1923'ten bugüne yankılanan en büyük hürriyet çığlığıdır. 29 Ekim coşkumuz hiç bitmesin."

"Gökyüzümüzdeki ay-yıldız, bu toprakların en büyük imzasını temsil ediyor: Cumhuriyet! Atamıza minnetle, bayramımız kutlu olsun."