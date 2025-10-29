Trend Galeri Trend Yaşam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2025: 102. yıla özel, resimli, kısa-uzun, coşkulu 29 Ekim sözleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2025: 102. yıla özel, resimli, kısa-uzun, coşkulu 29 Ekim sözleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilan edildiği, tarihimizin en büyük zaferlerinden biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ve gururla kutlanıyor. Bu anlamlı günde, ulus olarak bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve aydınlık yarınlarımız anılıyor. Özellikle sosyal medya platformlarında ve WhatsApp gruplarında sevdiklerinize gönderebileceğiniz en anlamlı, coşkulu ve özgün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri büyük ilgi görüyor. İşte, resimli, en güzel, duygu dolu, 102. yıla özel Cumhuriyet ile ilgili gözler:

Giriş Tarihi: 29.10.2025 02:05
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları Cumhuriyetimizin 102. yılı nedeniyle paylaşılmaya başladı. 29 Ekim kutlama mesajları göndermek isteyenler sosyal medyada yerlerini alırken Türkiye'nin dört bir yanı da Türk bayrakları ile donanıyor. İşte, resimli, yazılı, farklı, yeni kısa, uzun, en sevilen 29 Ekim sözleri 2025...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 2025

"90 değil, 100 değil... Her bir yılı bir asra bedel! Yaşasın Cumhuriyet'in sonsuzluğu. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin bayramı kutlu olsun!"

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bu ses, 1923'ten bugüne yankılanan en büyük hürriyet çığlığıdır. 29 Ekim coşkumuz hiç bitmesin."

"Gökyüzümüzdeki ay-yıldız, bu toprakların en büyük imzasını temsil ediyor: Cumhuriyet! Atamıza minnetle, bayramımız kutlu olsun."

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan değerli şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümünde, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kurucu kahramanları saygıyla yad ediyorum. Milli mücadelede ve geçmişte vatan uğruna can veren tüm aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan toprakları için fedakarlık gösteren gazilerimizi şükranla anıyor, şehitlerimizi rahmet ve saygıyla yad ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan kurtuluş hikayesinin gururunu ve heyecanını paylaşarak, Cumhuriyetimizin ilanının 101. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz.

Benim nâçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

29 EKİM MESAJLARI

Yirmi dokuz Ekim'i sevinçle karşılıyoruz, çünkü bu tarih büyük cumhuriyetimize ulaşmamızı simgeliyor. Cumhuriyet Bayramınız kutlu ve onurlu olsun.

Cumhuriyet Bayramı, mutluluk ve heyecanla güne başlamayı ifade eder. Sevgili ülkem ve milletim için nice huzurlu, barış dolu ve bir arada geçen 29 Ekimler diliyorum...

Tam 101 yıl önce, milletimizin en büyük mücadelesini Cumhuriyetle taçlandırdık. Cumhuriyet Bayramımızın 101. yılı kutlu olsun!

Cumhuriyetimizin 101. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem ve sevgiyle anıyoruz… Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Bizi biz yapan seni, çok seviyoruz Cumhuriyet! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 101. yılı kutlu olsun!

Her nefesinde bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele edenlere saygıyla. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun.

İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz..
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

