Trend Galeri Trend Yaşam 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman, hangi tarihlerde? İşte 2026 MEB ortak sınav takvimi

2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman, hangi tarihlerde? İşte 2026 MEB ortak sınav takvimi

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte ortaokul ve lise öğrencileri için ortak sınav takvimi gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin katılacağı ikinci dönem birinci ortak sınav tarihleri açıklandı. Öğrenciler ve veliler ise sınavların hangi gün yapılacağını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 06.03.2026 01:06